El contrincante del Toyota RAV4 que gana enteros por tener una de las mejores tecnologías híbridas del mercado

Coches y Motos 27 JUN 2026 - 18:54h.

243 CV de potencia y casi 70 km de autonomía eléctrica

Toyota reinventa el coche familiar

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Cuando se habla de SUV híbridos, autorrecargables o enchufables, el Toyota RAV4, disponible en ambas versiones, suele aparecer entre las primeras opciones. Sin embargo, hay otro modelo que cada vez convence a más conductores. Se trata del Ford Kuga híbrido enchufable, una propuesta que combina espacio, eficiencia y tecnología con un precio especialmente atractivo dentro de su categoría.

La versión híbrida enchufable tiene un precio oficial de 44.124 euros, pero actualmente puede adquirirse por 34.222 euros al contado o 32.532 euros financiado. Una diferencia muy importante que lo convierte en una de las alternativas más interesantes para quienes buscan un SUV electrificado sin disparar el presupuesto.

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La opción inteligente de Ford para familias que lo quieren todo

El Kuga es un SUV muy equilibrado. Mide 4,61 metros de longitud y ofrece una carrocería pensada para la familia. Resulta cómodo en ciudad, agradable en carretera y especialmente práctico para viajar. A ello se suma una calidad de acabados muy correcta y una sensación de solidez que ha contribuido a convertirlo en uno de los modelos más valorados de Ford.

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Bajo el capó, combina un motor de gasolina atmosférico de 2,5 litros y 155 CV con un propulsor eléctrico de 132 CV. En conjunto desarrolla 243 CV de potencia. Gracias a esta configuración consigue ofrecer un funcionamiento suave, silencioso y muy eficiente en cualquier tipo de recorrido.

Casi 70 km de autonomía eléctrica

La batería de 14,4 kWh permite recorrer hasta 68 kilómetros en modo eléctrico según el ciclo WLTP. Para muchos conductores esto significa completar buena parte de los desplazamientos diarios sin gastar combustible. Además, homologa un consumo medio de apenas 0,9 l/100 km, una cifra que demuestra el potencial de su tecnología híbrida enchufable.

Las prestaciones también acompañan. El Kuga acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h. Además, cuenta con tracción total, una característica cada vez menos habitual en este segmento y que aporta un extra de seguridad y capacidad cuando las condiciones se complican.

El acabado ST-Line incorpora un equipamiento muy completo. Incluye cuadro digital de 12,3 pulgadas, navegador SYNC, acceso y arranque sin llave, climatizador bizona, cámara trasera, sensores de aparcamiento, control de crucero, asistentes de mantenimiento de carril y sistemas avanzados de frenada automática.