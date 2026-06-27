Hay una alternativa a la Honda Africa Twin más lujosa perfecta para los que quieren hacer asfalto

Coches y Motos 27 JUN 2026 - 13:42h.

Comparte muchas similitudes, pero es todavía más lujosa

Honda tiene la que, para muchos, es la moto imbatible en ciudad

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Dentro del catálogo de Honda, hay vida más allá de la Africa Twin. Porque también podemos encontrar otras alternativas igual de apetecibles, con una estética increíble y unas prestaciones a la altura de las mejores, sin renunciar a un avanzado nivel de equipamiento. El ejemplo más claro lo podemos encontrar en la NT 1100, que comparte muchas similitudes, pero es todavía más lujosa, perfecta para hacer largos trayectos por el asfalto.

Cuenta con una base magnífica, con un propulsor de dos cilindros en paralelo, con ocho válvulas y refrigeración líquida, así como una cilindrada de 1084 centímetros cúbicos. El cambio está asociado a seis velocidades, y la inyección es electrónica, con una IMU de seis ejes que se encarga de gestionar todo, y de hacerte la vida más sencilla. Gracias al depósito de combustible de 20 litros que tiene, puede asegurarte una autonomía importante, de superior a los 400 kilómetros, lo que siempre es de agradecer.

De serie, incluye unas maletas laterales que aumentan la capacidad de almacenamiento, y las ayudas a la conducción también son realmente numerosas. Porque dispone de ABS en curva, control de elevación de la rueda trasera o gestión de la transmisión DCT. Asimismo, no queremos olvidarnos de mencionar el control de crucero, los puños calefactables o los distintos modos de conducción. Y todo se corona con una pantalla TFT táctil de 6,5 pulgadas con conectividad.

La Honda NT 1100 tiene un sorprendente precio de 15.700 euros

Si deseas adquirir la Honda NT 1100, bastará con que realices una inversión de 15.700 euros, una cifra que todos creemos que se puede pagar sin muchos problemas, y que queda totalmente justificada. Por esa cantidad, es difícil encontrar alternativas más convincentes, así que podemos estar convencidos de que no te arrepentirás de pagarla.