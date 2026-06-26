Para muchos, igual de bueno que el Toyota C-HR, pero más tecnológico; acaba de llegar a España
Este chino, que cambió las reglas del juego, está listo para actualizarse
Lo último de Toyota no es lo que te esperabas
El Omoda 5 fue uno de los modelos que cambió la percepción que muchos conductores tenían sobre los coches chinos. Llegó al mercado español con una propuesta diferente. Más atrevida. Más tecnológica. Y con una relación entre precio y equipamiento difícil de igualar. Ahora estrena una importante actualización que refuerza todavía más sus argumentos.
Desde su lanzamiento, este SUV ha conseguido hacerse un hueco entre modelos muy consolidados. Uno de ellos es el Toyota C-HR, una referencia dentro del segmento por diseño, eficiencia y fiabilidad. Sin embargo, el Omoda 5 ha sabido responder con una imagen muy llamativa, un interior más digital y una dotación tecnológica que, para muchos usuarios, resulta incluso más avanzada. Entremos en detalles.
Viene de China para plantar cara a los más icónicos
El frontal adopta una apariencia más moderna y afilada. Las nuevas líneas recuerdan a las de los últimos lanzamientos de la marca. Todo transmite una sensación más sofisticada. Más cercana a la de modelos de categorías superiores. El resultado es un SUV que gana presencia visual y que parece más caro de lo que realmente es.
También crece ligeramente en tamaño. El nuevo Omoda 5 supera los 4,5 metros de longitud, lo que le permite ofrecer una imagen más robusta y una mayor diferenciación respecto a otros modelos de la gama. La carrocería mantiene su estilo dinámico, pero ahora transmite una sensación más madura y refinada.
La zaga tampoco pasa desapercibida. Los pilotos adoptan una nueva firma luminosa inspirada en otros modelos de la marca. El efecto visual es mucho más moderno. Además, ayuda a crear una identidad propia que hace reconocible al vehículo incluso a distancia. Un detalle importante en un mercado cada vez más competitivo.
Fiabilidad, diseño y mucho equipamiento
El interior también evoluciona. El salpicadero cambia por completo. La disposición de las pantallas es nueva. Los mandos se reorganizan. Y la sensación tecnológica aumenta de forma evidente. Todo está pensado para ofrecer una experiencia más intuitiva y conectada. El ambiente recuerda al de vehículos mucho más caros y refuerza esa percepción de calidad que tantos clientes valoran.
En el apartado mecánico seguirá destacando la versión híbrida, actualmente con 224 CV de potencia y un consumo medio homologado de 5,5 litros cada 100 kilómetros. También continuará existiendo una alternativa eléctrica. Más adelante podría sumarse una variante híbrida enchufable.