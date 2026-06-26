Dacia tiene un coche muy barato que apenas pisa la gasolinera sin ser híbrido

Coches y Motos 26 JUN 2026 - 14:57h.

Obtiene la etiqueta ECO de la DGT sin usar un sistema híbrido

Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia

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Durante años, quienes buscaban un coche con etiqueta ECO tenían que mirar casi obligatoriamente hacia los híbridos. Modelos como el Toyota Yaris se han convertido en una referencia gracias a sus bajos consumos y su eficiencia. Sin embargo, Dacia demuestra que existe otro camino. Y además mucho más asequible. El protagonista es el Dacia Sandero ECO-G, una de las opciones más inteligentes para quienes quieren gastar poco sin renunciar a las ventajas medioambientales.

El Sandero lleva tiempo siendo uno de los coches más vendidos de Europa. Su fórmula es sencilla. Precio contenido, costes de uso bajos y una oferta cada vez más completa. Lejos queda aquella imagen del coche básico con el que había que conformarse. Hoy ofrece una calidad percibida muy superior y alternativas mecánicas capaces de competir con modelos bastante más caros.

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El Dacia Sandero recibe una versión muy eficiente sin ser híbrida

La gran novedad llega con el motor ECO-G 120, una mecánica bifuel preparada para funcionar tanto con gasolina como con GLP. Gracias a esta tecnología obtiene la codiciada etiqueta ECO de la DGT sin necesidad de recurrir a sistemas híbridos. Además, ahora puede asociarse a una moderna transmisión automática de doble embrague y seis velocidades, una combinación muy poco habitual en vehículos de este precio.

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Esta versión desarrolla 120 CV y permite disfrutar de una conducción cómoda tanto en ciudad como en carretera. El cambio automático añade un plus de confort en el día a día y se complementa con levas tras el volante para quienes prefieran intervenir manualmente en la conducción. Todo ello manteniendo unos costes de utilización especialmente reducidos.

Desde menos de 14.600 euros

Pero el verdadero secreto del Sandero está en su capacidad para recorrer enormes distancias sin pasar por una estación de servicio. El depósito de GLP alcanza los 49,6 litros, mientras que el de gasolina conserva sus 50 litros de capacidad. En total, el conductor dispone de prácticamente 100 litros de combustible disponibles entre ambos depósitos.

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Gracias a esta configuración, la autonomía homologada puede alcanzar hasta 1.590 kilómetros. Una cifra sorprendente para un turismo de este tamaño y precio. En la práctica, esto significa que muchos conductores pueden pasar semanas sin repostar, especialmente si realizan trayectos diarios cortos y aprovechan el menor coste del GLP frente a la gasolina convencional.

Otro de sus grandes argumentos sigue siendo el precio. El Dacia Sandero ECO-G 120 arranca en 14.564 euros con cambio manual. Quienes prefieran la comodidad del automático pueden acceder a él desde 16.068 euros.