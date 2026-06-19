Más elegante que el Toyota Yaris y, para muchos, más sofisticado: el híbrido urbano que está ganando terreno

Coches y Motos 19 JUN 2026 - 06:32h.

Planta cara al Toyota Yaris en diseño, consumo y precio

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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Pocos coches tienen una reputación tan sólida como el Toyota Yaris. Durante años ha sido una referencia entre los utilitarios por su fiabilidad, su eficiencia híbrida y unos costes de uso muy contenidos. Además, las últimas generaciones han mejorado notablemente su diseño, adoptando una imagen más dinámica y deportiva. Sin embargo, cada vez más conductores consideran que hay una alternativa capaz de igualar sus virtudes y superarlo en algunos apartados. Ese coche es el nuevo Renault Clio.

La nueva generación del modelo francés apuesta por una estética más elegante y sofisticada. Sus líneas son fluidas. Su frontal transmite personalidad. Y el conjunto ofrece una imagen más cercana a la de un compacto que a la de un utilitario tradicional. Frente al estilo más agresivo del Yaris, el Clio busca un equilibrio entre deportividad y refinamiento que está convenciendo a muchos compradores.

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El Renault Clio se convierte en el peor rival del Toyota Yaris

También destaca por su practicidad. Con 4,12 metros de longitud y un maletero de 391 litros, ofrece una capacidad de carga superior a la de muchos de sus rivales directos. Es un coche pensado para el día a día, pero también para afrontar viajes con solvencia. Una cualidad cada vez más valorada entre quienes buscan un único vehículo para todo.

La gama arranca con un motor 1.2 TCe de 115 CV y 160 Nm de par máximo. Puede asociarse a una transmisión manual o automática. Su consumo medio homologado es de 5,0 litros cada 100 kilómetros. Una cifra competitiva dentro de la categoría y suficiente para quienes priorizan un coste de utilización reducido.

También hay una versión híbrida autorrecargable

No obstante, la gran estrella de la gama es la versión híbrida autorrecargable. Entrega 160 CV y 270 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos y homologa apenas 3,9 litros cada 100 kilómetros. Son cifras que le permiten competir directamente con el Toyota Yaris, uno de los grandes referentes en materia de eficiencia.

El equipamiento es otro de sus puntos fuertes. Desde el acabado Evolution incluye frenada automática de emergencia, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales, sensores de aparcamiento y llamada de emergencia. Un conjunto muy completo para un modelo de acceso.

El nuevo Renault Clio parte de 18.900 euros, mientras que la versión híbrida arranca en 23.269 euros al contado o 22.532 euros financiada. Con una imagen muy cuidada, tecnología moderna y una eficiencia sobresaliente, se ha convertido en uno de los urbanos más interesantes del mercado. Y para muchos, también en una alternativa más elegante y sofisticada que el exitoso Toyota Yaris.