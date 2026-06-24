Gonzalo Serrano pone a examen el Opel Astra Hybrid Ultimate de 145 CV: estas son sus claves

Alberto Cercós García 24 JUN 2026 - 11:23h.

Gonzalo Serrano pone en valor la evolución de Opel con su nuevo Astra Hybrid Ultimate

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El renovado Opel Astra Hybrid Ultimate protagoniza una de las últimas pruebas de 'Más que Coches', donde Gonzalo Serrano analiza la evolución del compacto electrificado de la marca alemana. La actualización se centra en un diseño más moderno y una mayor dotación tecnológica, manteniendo la mecánica híbrida de 145CV con etiqueta ECO. Entre las novedades estéticas destacan la nueva firma lumínica integrada en el frontal Opel Visor, el logotipo Blitz iluminado, un paragolpes rediseñado con detalles en negro piano, nuevas llantas, techo bitono y un alerón trasero de mayor presencia. Para Serrano, el resultado es claro: "La verdad, pues es un diseño muy personal, pero es un diseño agradable y efectivo".

El interior también incorpora mejoras pensadas para el uso diario. El salpicadero mantiene un planteamiento orientado al conductor, con doble pantalla curvada, botones físicos para las funciones principales, selector del cambio mediante teclas y numerosos huecos portaobjetos. Uno de los aspectos más destacados son los asientos Intelli-Seats con certificación AGR, diseñados para reducir la fatiga en viajes largos gracias a un hueco central que alivia la presión sobre el coxis y a los prolongadores de banqueta. Además, la versión Ultimate puede equipar regulación eléctrica, calefacción, masaje y memoria para los asientos. "Es un coche muy bien planteado. Yo creo que es uno de los vehículos más desconocidos del gran público porque ofrece muchas cosas, con un concepto muy interesante", asegura el periodista.

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Gonzalo Serrano y el Opel Astra

En el apartado mecánico, el Opel Astra Hybrid Ultimate combina un motor de gasolina de tres cilindros y 1,2 litros con un propulsor eléctrico de 21 kW, desarrollando una potencia conjunta de 145 CV gestionada por una transmisión automática de seis velocidades con levas tras el volante. Homologa un consumo medio de 4,9 litros cada 100 kilómetros, acelera de 0 a 100 km/h en nueve segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h. El maletero ofrece 422 litros de capacidad, ampliables hasta 1.339 litros con los asientos abatidos, mientras que el conjunto destaca por un comportamiento equilibrado y una frenada progresiva que, según Serrano, transmite una elevada sensación de confianza al volante.

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Tras completar la prueba, el presentador resume las virtudes del modelo en un equilibrio general que combina confort, eficiencia y facilidad de conducción. "Es un coche que para mí destaca por el equilibrio. No es líder en todo, pero es bueno en todo", afirma antes de subrayar la calidad de la suspensión, el buen funcionamiento de una mecánica "contrastada" y unos consumos inferiores a cinco litros como algunos de sus principales argumentos. El Opel Astra Hybrid Ultimate tiene un precio de partida de 29.650 euros y, para Gonzalo Serrano, representa una de las opciones más interesantes dentro del segmento de los compactos: "Yo solo utilizaría dos palabras: muy equilibrado".