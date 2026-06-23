Toyota tiene un SUV muy eficiente para hacer viajes largos en familia

Coches y Motos 23 JUN 2026 - 15:52h.

El Highlander es un SUV familiar con un consumo más que ajustado

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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Encontrar un vehículo capaz de transportar a toda la familia con comodidad, ofrecer un elevado nivel de confort en carretera y mantener un consumo razonable no resulta tan sencillo como podría parecer. La mayoría de SUV de gran tamaño destacan por su espacio interior, pero suelen estar asociados a motores potentes y consumos elevados. Toyota ha seguido un camino diferente con el Highlander, un modelo que combina amplitud, tecnología híbrida y una clara vocación viajera.

Este SUV se sitúa entre los modelos más grandes de la marca japonesa y está concebido para quienes necesitan un vehículo capaz de afrontar largos desplazamientos sin renunciar a la eficiencia. Su enfoque familiar queda patente desde el primer vistazo, con una carrocería de generosas dimensiones y una configuración interior pensada para acomodar hasta siete ocupantes.

En un momento en el que muchos fabricantes están reduciendo la oferta de vehículos familiares tradicionales, el Highlander representa una alternativa que apuesta por el espacio y la versatilidad. No se trata únicamente de un SUV grande, sino de un modelo diseñado para facilitar los viajes largos y hacer más cómodos los desplazamientos cotidianos.

La propuesta de Toyota adquiere todavía más relevancia en un mercado donde la electrificación gana protagonismo y donde cada vez más conductores buscan reducir el gasto en combustible sin renunciar a las ventajas de un vehículo amplio y funcional.

El espacio como principal argumento

Uno de los aspectos que mejor definen al Highlander es su capacidad para transportar personas y equipaje con absoluta comodidad. Las tres filas de asientos permiten disponer de siete plazas, una configuración cada vez menos habitual en el mercado europeo.

La segunda fila ofrece una gran amplitud para las piernas y una comodidad destacable incluso en trayectos de larga duración. La tercera fila, por su parte, permite aumentar la versatilidad del vehículo y resulta especialmente útil para familias numerosas o para desplazamientos con varios pasajeros.

El maletero constituye otro de los puntos fuertes del modelo. Incluso con varias plazas en uso, mantiene una capacidad práctica para transportar equipaje. Cuando las necesidades de carga aumentan, la posibilidad de abatir las filas posteriores multiplica el volumen disponible y transforma al Highlander en un vehículo extremadamente versátil.

Por otro lado, el acceso al habitáculo ha sido cuidadosamente diseñado para facilitar la entrada y salida de los ocupantes. Esta característica cobra especial importancia en un modelo concebido para un uso familiar intensivo.

Confort y eficiencia para recorrer muchos kilómetros

La filosofía del Highlander queda especialmente clara cuando comienza la marcha. Toyota ha priorizado el confort por encima de cualquier planteamiento deportivo, desarrollando un SUV que destaca por su suavidad de funcionamiento y por la calidad de rodadura que ofrece en carretera.

La suspensión absorbe eficazmente las irregularidades del asfalto y contribuye a crear una sensación de viaje especialmente agradable. A ello se suma un aislamiento acústico muy cuidado que permite mantener conversaciones o disfrutar del sistema multimedia sin interferencias procedentes del exterior.

La gran diferencia respecto a muchos de sus rivales se encuentra bajo el capó. El sistema híbrido desarrollado por Toyota permite mover una carrocería de gran tamaño con una eficiencia sorprendente. La combinación entre motor térmico y propulsión eléctrica optimiza el consumo en diferentes situaciones de conducción y reduce significativamente el gasto de combustible respecto a otros SUV de dimensiones similares.

Cabe destacar que esta tecnología no requiere cambios en los hábitos de uso. A diferencia de otras soluciones electrificadas, el conductor puede disfrutar de las ventajas del sistema híbrido sin necesidad de realizar recargas externas ni modificar su rutina diaria.

El Toyota Highlander representa una propuesta cada vez más difícil de encontrar en el mercado actual. Su combinación de siete plazas, amplio espacio interior, elevado confort y eficiente sistema híbrido lo convierten en un aliado ideal para las familias que recorren muchos kilómetros al año. Un SUV pensado para viajar, disfrutar del trayecto y hacerlo con un consumo más contenido de lo que cabría esperar en un vehículo de sus dimensiones.