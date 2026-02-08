Toyota pone fecha de caducidad al Highlander

Coches y Motos 08 FEB 2026 - 01:38h.

El adiós del Highlander es definitivo: el relevo está listo

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

Compartir







Toyota vuelve a marcar territorio. La marca japonesa ha sido número uno mundial por sexto año consecutivo. Un dominio constante. Sin sobresaltos. Ni siquiera BYD logra hacerle sombra a escala global. Con ese contexto, 2026 se presenta como un año clave. Y con decisiones importantes.

La primera gran novedad ya asoma. No es el nuevo Corolla. No es un deportivo. Es algo más familiar. Más grande. Más ambicioso. Los primeros adelantos no dejan lugar a dudas. Estamos ante un SUV de gran tamaño. Pensado para viajar. Para familias. Para largos recorridos.

Toyota tiene listo el relevo del Highlander

Los últimos teasers son reveladores. El interior muestra tres filas de asientos. Seis plazas reales. Asientos independientes. La imagen está tomada desde la tercera fila. El espacio es protagonista. El modelo es más grande que el bZ4X. Y juega en otra liga.

El ambiente interior apunta alto. Techo panorámico de grandes dimensiones. Mucha luz natural. Instrumentación digital frente al conductor. Una enorme pantalla central de más de 15 pulgadas. Tecnología. Conectividad. Sensación premium. Incluso aparece una tercera pantalla para los pasajeros traseros. Pensada para el climatizador de tres zonas.

Toyota guarda silencio. No hay nombre oficial. No hay ficha técnica. Pero las pistas son claras. El diseño. El tamaño. El planteamiento. Todo encaja con una idea concreta. Este modelo apunta directamente a ocupar el hueco del Highlander. Y eso no es casualidad.

Verá la luz el próximo 10 de febrero

La fecha también está marcada. 10 de febrero de 2026. Ese día conoceremos el nuevo SUV eléctrico de gran formato de Toyota. Un modelo que dará continuidad a la familia bZ. Y que pone fecha de caducidad definitiva al Highlander. El relevo está listo.

En Europa, rivales como el Peugeot 5008 o el futuro BMW iX5 ya ofrecen siete plazas eléctricas. Toyota no podía quedarse atrás. Se espera fabricación en Kentucky. Variantes con doble motor. Alta autonomía. Incluso una posible versión Subaru, como relevo del Subaru Outback. El mensaje es claro. El Highlander ya es pasado. El futuro será eléctrico. Y familiar.