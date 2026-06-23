Skoda firma uno de los coches más elegantes de los últimos años y pone en aprietos a marcas de lujo

Coches y Motos 23 JUN 2026 - 17:34h.

El Kodiaq no está muy lejos de modelos mucho más caros

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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Hay modelos que destacan por sus prestaciones, otros por su tecnología y algunos por su relación entre calidad y precio. El Skoda Kodiaq pertenece a una categoría diferente: la de aquellos vehículos capaces de sorprender porque ofrecen mucho más de lo que su emblema parece prometer. La segunda generación del SUV checo ha elevado notablemente el nivel de la marca hasta el punto de situarse como una alternativa real frente a propuestas de fabricantes tradicionalmente asociados al segmento premium.

La evolución de Skoda durante la última década ha sido una de las más llamativas de la industria automovilística europea. Sin abandonar su filosofía práctica, la firma ha conseguido mejorar diseño, calidad y equipamiento hasta acercarse a un territorio que hace unos años parecía reservado para marcas de mayor prestigio. El nuevo Kodiaq es probablemente el mejor reflejo de esa transformación.

Más grande, más refinado y tecnológicamente más avanzado, el SUV familiar se presenta como una de las propuestas más completas de su categoría. Lo hace además sin recurrir a excesos estéticos ni a soluciones llamativas. Su principal virtud es precisamente la capacidad de transmitir elegancia mediante un diseño sobrio y equilibrado.

En un mercado donde numerosos fabricantes apuestan por líneas agresivas y una imagen cada vez más deportiva, Skoda ha preferido desarrollar un vehículo que pone el foco en la sofisticación y la funcionalidad.

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Un salto de calidad que cambia la percepción de la marca

La primera impresión que genera el Kodiaq es la de un vehículo claramente más ambicioso que su predecesor. Las proporciones de la carrocería, el tratamiento de las superficies y el cuidado de los detalles contribuyen a crear una presencia visual que transmite categoría desde cualquier ángulo.

El frontal destaca por una imagen sólida y elegante, mientras que la silueta mantiene un equilibrio muy logrado entre robustez y dinamismo. Cada línea parece cumplir una función concreta dentro del conjunto, evitando elementos superfluos y reforzando una identidad visual madura y sofisticada.

La sensación de calidad continúa una vez que se accede al habitáculo. El diseño interior apuesta por la limpieza visual y la integración tecnológica, creando un entorno moderno sin caer en complicaciones innecesarias. Los materiales utilizados ofrecen una percepción claramente superior a la que tradicionalmente se asociaba a la marca.

Los ajustes y acabados también reflejan una notable evolución. La atención prestada a cada detalle permite disfrutar de una experiencia que recuerda a la de vehículos situados en categorías superiores, una circunstancia que explica por qué el modelo ha comenzado a ser comparado con alternativas considerablemente más costosas.

Mucho más que una cuestión de imagen

Aunque el diseño constituye uno de sus principales argumentos, el Kodiaq destaca especialmente por su capacidad para combinar elegancia y funcionalidad. El espacio interior sigue siendo una de las grandes fortalezas del modelo, ofreciendo una habitabilidad sobresaliente para todos los ocupantes.

Las plazas traseras destacan por su amplitud, mientras que el maletero se sitúa entre los más generosos de su segmento. Esta combinación convierte al SUV checo en una opción especialmente atractiva para familias que necesitan espacio sin renunciar a una imagen cuidada.

La tecnología también desempeña un papel protagonista. El sistema multimedia, la instrumentación digital y los asistentes de conducción disponibles permiten disfrutar de una experiencia plenamente actual. Todo ello se integra de manera natural dentro de un habitáculo diseñado para priorizar el confort y la facilidad de uso.

Cabe destacar que el comportamiento en carretera mantiene el enfoque equilibrado que caracteriza al modelo. La suspensión favorece la comodidad durante los viajes largos, mientras que el aislamiento acústico contribuye a crear una atmósfera refinada y agradable para todos los ocupantes.

El nuevo Skoda Kodiaq demuestra hasta qué punto ha cambiado la marca en los últimos años. Su diseño elegante, una calidad percibida sobresaliente, una tecnología avanzada y un interior excepcionalmente amplio lo convierten en uno de los SUV familiares más completos del mercado. Una propuesta que desafía los prejuicios y que obliga a mirar dos veces un logotipo que cada vez juega en una liga más exigente.