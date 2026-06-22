Seat tiene un compacto que sigue siendo una referencia y que muchos eligen antes que modelos más caros

Coches y Motos 22 JUN 2026 - 20:16h.

El Seat León, ahora de oferta en tres versiones mecánicas, sigue marcando perfil

Seat tiene el que, para muchos, es uno de los motores más fiables

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En un mercado dominado cada vez más por los SUV, todavía existen coches capaces de demostrar que los compactos siguen teniendo mucho sentido. Uno de ellos es el Seat León, un modelo que lleva años siendo una referencia dentro de su categoría y que continúa convenciendo a miles de conductores por su equilibrio entre precio, comportamiento, espacio y equipamiento.

No es casualidad que siga siendo uno de los más vendidos de la historia de la marca española. El León ofrece una combinación difícil de encontrar en otros modelos. Tiene un tamaño ideal para el uso diario, resulta cómodo en ciudad y se comporta con gran solvencia en carretera. Además, cuenta con un maletero de 380 litros, suficiente para cubrir las necesidades de la mayoría de familias.

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Tres versiones mecánicas en oferta

La gama arranca con una mecánica de gasolina 1.5 TSI que desarrolla 115 CV y 220 Nm de par máximo. Está asociada a una caja de cambios manual de seis velocidades y a la tracción delantera. Homologa un consumo medio de 5,7 litros cada 100 kilómetros, alcanza los 197 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 10,4 segundos. Actualmente está disponible desde 20.964 euros financiados o 22.368 euros al contado.

Por encima aparece una interesante versión eTSI, que mantiene el motor de gasolina de 1,5 litros pero añade tecnología mild hybrid. Gracias a esta electrificación consigue la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja cada vez más importante en muchas ciudades. Su precio parte de 21.909,56 euros financiados o 23.313 euros al contado, situándose entre las opciones más equilibradas de toda la gama. Esta versión, además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT.

El acabado Style EVO Edition ya ofrece una dotación muy completa. Incluye faros LED, climatizador automático, ayuda de aparcamiento delantera y trasera, control de crucero, sistema multimedia, volante deportivo multifunción en cuero, acceso Keyless-Go, retrovisores eléctricos y numerosos asistentes de seguridad. Una oferta difícil de igualar por muchos rivales de precio similar.

También hay una con etiqueta CERO de la DGT

Para quienes buscan más prestaciones y la posibilidad de circular sin gastar combustible en trayectos diarios, Seat también propone el León e-Hybrid. Esta versión combina un motor gasolina de 150 CV y uno eléctrico de 116 CV para desarrollar una potencia conjunta de 204 CV y 350 Nm. Gracias a una batería de 25,7 kWh, puede recorrer hasta 131 kilómetros en modo eléctrico, una cifra sobresaliente dentro de su categoría. Cuenta con la etiqueta CERO de la DGT.

Disponible desde 33.599 euros financiados o 35.002 euros al contado, el e-Hybrid añade además el atractivo acabado FR. Incorpora climatizador de tres zonas, Digital Cockpit, navegador, faros Matrix LED, carga inalámbrica para móviles, acceso sin llave y una estética más deportiva.