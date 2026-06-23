El nuevo modelo de Dacia rompe todos los esquemas y rivaliza con coches que cuestan miles de euros más

Coches y Motos 23 JUN 2026 - 01:23h.

El Bigster es el mejor Dacia creado hasta la fecha

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

Compartir







Dacia lleva años demostrando que es posible ofrecer vehículos prácticos y competitivos sin disparar el precio. La marca rumana ha construido una sólida reputación gracias a modelos que destacan por su sencillez, funcionalidad y una excelente relación entre coste y producto. Sin embargo, la llegada del nuevo Dacia Bigster supone un paso mucho más ambicioso dentro de la evolución del fabricante, marcando una nueva etapa en la que la compañía busca competir en segmentos tradicionalmente dominados por marcas generalistas y modelos de precio superior.

El Bigster representa la entrada de Dacia en una categoría donde el tamaño, la tecnología y la calidad percibida adquieren una importancia fundamental. Se trata de un SUV diseñado para quienes necesitan espacio, confort y versatilidad sin asumir el desembolso habitual que exigen muchos de sus rivales. La propuesta mantiene la filosofía de racionalidad que caracteriza a la marca, pero añade una dosis de sofisticación que hasta ahora no era habitual en su catálogo.

Su llegada coincide con un momento de gran crecimiento para los SUV familiares. Los compradores demandan vehículos amplios, eficientes y bien equipados, capaces de responder tanto a las necesidades cotidianas como a los viajes de larga distancia. Precisamente en ese escenario es donde el Bigster pretende convertirse en uno de los protagonistas.

Un SUV de gran tamaño con una imagen más ambiciosa

Uno de los aspectos más llamativos del Dacia Bigster es su diseño. La marca ha apostado por una estética robusta y moderna que transmite una sensación de solidez muy superior a la que tradicionalmente se asociaba a sus modelos. Las proporciones de la carrocería, la altura libre al suelo y los detalles de diseño permiten que el vehículo proyecte una imagen propia de segmentos superiores.

PUEDE INTERESARTE El SUV número uno de Dacia está de estreno

La evolución también resulta evidente en el habitáculo. Dacia ha trabajado para mejorar la calidad percibida y ofrecer un entorno más agradable para conductor y pasajeros. El diseño interior apuesta por una mayor presencia de superficies digitales y por una distribución más moderna de los distintos elementos, creando una sensación de vehículo mucho más avanzado.

El espacio interior constituye uno de los grandes argumentos del modelo. Las plazas ofrecen una habitabilidad generosa y permiten viajar cómodamente incluso con varios ocupantes a bordo. Esta amplitud convierte al Bigster en una opción especialmente interesante para familias que necesitan un vehículo versátil y preparado para diferentes tipos de uso.

No es ningún secreto que el tamaño se ha convertido en uno de los factores más valorados dentro del mercado SUV. En este sentido, el nuevo modelo de Dacia ofrece dimensiones propias de categorías superiores manteniendo una propuesta económica especialmente competitiva.

Tecnología y practicidad sin disparar el presupuesto

Más allá de su tamaño, el Bigster destaca por la importante evolución experimentada en materia de equipamiento. La marca ha incorporado soluciones tecnológicas que mejoran la experiencia de conducción y acercan el modelo a los estándares actuales del mercado.

Los sistemas de conectividad, las ayudas a la conducción y los diferentes asistentes de seguridad permiten que el SUV ofrezca un nivel de dotación muy superior al que históricamente se asociaba a Dacia. Esta mejora contribuye a reforzar su posición frente a numerosos rivales directos.

La gama mecánica también refleja la transformación de la marca. Las nuevas soluciones electrificadas permiten reducir consumos y emisiones, respondiendo a las exigencias actuales del mercado sin comprometer la practicidad ni la facilidad de uso. Esta estrategia resulta especialmente importante en un contexto donde la eficiencia se ha convertido en una prioridad para muchos compradores.

Cabe destacar que el gran atractivo del Bigster continúa siendo su relación entre precio y producto. Mientras muchos SUV de dimensiones similares exigen presupuestos considerablemente más elevados, el modelo rumano apuesta por ofrecer espacio, tecnología y diseño a un coste mucho más contenido.

La combinación de amplitud, imagen moderna, equipamiento y una política de precios muy competitiva convierte al Dacia Bigster en uno de los lanzamientos más relevantes de la marca en los últimos años. Su propuesta demuestra hasta qué punto ha evolucionado el fabricante y explica por qué este SUV está llamado a competir con modelos que tradicionalmente se encontraban varios escalones por encima dentro del mercado europeo.