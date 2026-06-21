Es como el Volvo EX30, pero cuesta varios miles de euros menos y ofrece una autonomía muy competitiva

Coches y Motos 21 JUN 2026 - 20:06h.

Este SUV coreano planta cara a una de las mejores apuestas de Volvo

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La expansión del mercado de los SUV eléctricos ha provocado la llegada de propuestas cada vez más competitivas, especialmente en el segmento compacto. Entre ellas, el Kia EV3 se ha convertido en uno de los modelos que más interés ha despertado por su capacidad para ofrecer tecnología, autonomía y diseño moderno a un precio claramente inferior al de algunos de sus rivales más conocidos. Su planteamiento recuerda en muchos aspectos al Volvo EX30, uno de los referentes recientes de la categoría, aunque con una estrategia orientada a maximizar la relación entre coste y prestaciones.

El Kia EV3 toma inspiración directa de los modelos eléctricos más avanzados de la marca surcoreana. Su diseño hereda numerosos rasgos vistos en el EV9, trasladando ese lenguaje visual a unas dimensiones mucho más compactas. El resultado es un SUV con una apariencia robusta, moderna y tecnológica, capaz de destacar en un segmento donde la diferenciación estética resulta cada vez más importante.

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La carrocería apuesta por líneas rectas, superficies limpias y una imagen sólida que transmite sensación de vehículo de categoría superior. Los grupos ópticos verticales, los detalles aerodinámicos y las proporciones equilibradas contribuyen a crear una identidad propia que se aleja de muchas propuestas convencionales del mercado.

Frente a él aparece el Volvo EX30, un modelo que ha conseguido captar gran atención gracias a su diseño minimalista y a su posicionamiento premium. La propuesta sueca destaca por la calidad percibida, la simplicidad de sus formas y una filosofía claramente orientada a la sostenibilidad. Sin embargo, la diferencia de precio entre ambos modelos sitúa al Kia EV3 como una alternativa especialmente competitiva para quienes buscan un SUV eléctrico eficiente sin realizar un desembolso tan elevado.

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Autonomía competitiva y una gran versatilidad

Uno de los aspectos más destacados del Kia EV3 es su capacidad para ofrecer una autonomía sobresaliente dentro del segmento. La marca ha desarrollado un sistema de gestión energética muy optimizado que permite maximizar el rendimiento de la batería y reducir el consumo energético en diferentes condiciones de uso.

Las versiones con mayor capacidad se sitúan entre las más eficientes de la categoría, ofreciendo cifras capaces de competir con modelos considerablemente más caros. Esta característica convierte al EV3 en una opción especialmente interesante para quienes buscan un vehículo eléctrico preparado tanto para el uso urbano como para desplazamientos de larga distancia.

El aprovechamiento del espacio interior constituye otro de sus principales argumentos. Gracias a una arquitectura diseñada específicamente para vehículos eléctricos, el SUV ofrece una habitabilidad notable para sus dimensiones exteriores. Las plazas traseras disfrutan de un espacio generoso y la sensación de amplitud resulta superior a la esperada en un vehículo de este tamaño.

Por otro lado, el maletero presenta una capacidad muy competitiva, reforzando el carácter práctico del modelo. Esta combinación entre espacio, eficiencia y versatilidad permite al EV3 adaptarse con facilidad a distintos tipos de uso cotidiano.

Tecnología moderna a un precio más accesible

El habitáculo refleja la evolución tecnológica que está experimentando Kia en sus últimos lanzamientos. El salpicadero integra varias superficies digitales y una interfaz diseñada para simplificar la experiencia de conducción, manteniendo un aspecto moderno y funcional.

Cabe destacar que el equipamiento tecnológico incluye asistentes de conducción avanzados, conectividad de última generación y múltiples sistemas de seguridad que elevan notablemente el nivel del conjunto. Todo ello se ofrece dentro de una política de precios especialmente agresiva frente a muchos competidores directos.

Mientras que el Volvo EX30 apuesta por una experiencia claramente premium, el Kia EV3 logra acercarse a ese nivel de sofisticación manteniendo un coste significativamente más contenido. Esta diferencia económica se convierte en uno de sus principales argumentos dentro de un mercado donde el precio continúa siendo un factor decisivo en la adopción del vehículo eléctrico.

Con el EV3, Kia demuestra que es posible desarrollar un SUV eléctrico moderno, eficiente y tecnológicamente avanzado sin necesidad de alcanzar las tarifas habituales de algunos fabricantes premium. Su combinación de autonomía, espacio, equipamiento y precio lo sitúa como una de las propuestas más equilibradas y atractivas de su categoría.