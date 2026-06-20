Volvo tiene la mejor opción para familias que viven fuera de la ciudad

Coches y Motos 20 JUN 2026 - 18:08h.

El SUV urbano que eligen los que quieren alta gama

Volvo cambia el plan con el XC90

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Las familias que viven fuera de la ciudad tienen necesidades muy concretas. Suelen recorrer más kilómetros cada día. Utilizan el coche para ir al trabajo, llevar a los niños al colegio y realizar desplazamientos frecuentes por carretera. En este escenario, contar con un vehículo eficiente, cómodo y fácil de cargar en casa se ha convertido en una prioridad. Y ahí es donde el Volvo EX30 destaca especialmente.

Desde su llegada al mercado en 2023, el pequeño SUV eléctrico de la marca sueca se ha convertido en uno de sus modelos más exitosos. Su propuesta combina tecnología, seguridad, diseño moderno y unos costes de uso muy contenidos. Además, ahora disfruta de un precio especialmente atractivo, lo que lo convierte en una de las compras más interesantes de la gama Volvo.

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Una opción premium ideal para urbanitas

A diferencia de muchos urbanos eléctricos pensados exclusivamente para la ciudad, el EX30 encaja perfectamente con quienes viven en localidades situadas a varios kilómetros de los grandes núcleos urbanos. Su autonomía homologada de 335 kilómetros permite afrontar desplazamientos diarios de hasta 50 kilómetros por trayecto con total tranquilidad. Incluso durante varios días sin necesidad de recargar. Es la competencia premium de los SUV urbanos eléctricos low cost.

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El apartado mecánico también convence. La versión de acceso desarrolla 272 CV y entrega 343 Nm de par máximo. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en apenas 5,7 segundos, una cifra propia de modelos mucho más deportivos. La velocidad máxima alcanza los 180 km/h, mientras que la batería de 49 kWh útiles garantiza una utilización cómoda y eficiente.

También hay una versión para más exigentes

Para quienes buscan todavía más prestaciones existe una variante superior con 428 CV y una autonomía cercana a los 450 kilómetros. Una opción pensada para conductores que realizan viajes más frecuentes o simplemente desean disfrutar de unas prestaciones sobresalientes sin renunciar al confort característico de Volvo.

Otro aspecto muy interesante es su precio. El Volvo EX30 arranca actualmente en 27.950 euros, la tarifa más baja desde su lanzamiento en España. Además, la financiación incluye la instalación de un Wallbox doméstico, un elemento especialmente útil para quienes disponen de garaje propio y pueden recargar el vehículo durante la noche.

El equipamiento tampoco decepciona. El acabado Essential incorpora llantas de 18 pulgadas, iluminación LED, sensor de lluvia, control automático de luces largas y una gran pantalla central de 12,3 pulgadas. A ello se suman servicios como Google Maps y Google Play Store incluidos durante cuatro años.