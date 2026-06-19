Skoda lanza un golpe a BYD con un SUV eléctrico de precio demoledor

Coches y Motos 19 JUN 2026 - 10:03h.

El nuevo SUV compacto eléctrico de Skoda ya se puede comprar en España

Más barato que el Skoda Kamiq y, para muchos, mejor

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La batalla por ofrecer el SUV eléctrico con mejor relación entre precio, autonomía y equipamiento está más viva que nunca. Marcas como BYD han logrado ganar protagonismo en Europa gracias a sus tarifas agresivas. Sin embargo, Skoda acaba de responder con un modelo que promete dar mucho que hablar. Se llama Elroq y llega dispuesto a convertirse en una de las referencias del mercado durante 2026.

La receta es sencilla. Mucho espacio interior. Un maletero generoso. Tecnología moderna. Y un precio capaz de poner nerviosos a muchos rivales. De hecho, el nuevo Elroq arranca desde 28.600 euros, una cifra que incluye las ayudas disponibles y que lo sitúa entre las propuestas eléctricas más competitivas de su categoría.

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Así es el nuevo SUV eléctrico de Skoda

Además de su precio, destaca por unas dimensiones muy equilibradas. Mide 4,48 metros de largo y ofrece una distancia entre ejes de 2,76 metros, lo que se traduce en un habitáculo amplio para familias. El maletero tampoco decepciona. Parte de 470 litros y puede alcanzar hasta 1.580 litros cuando se abaten los asientos traseros. Un dato especialmente interesante para quienes viajan con frecuencia.

La versión de acceso equipa un motor eléctrico de 170 CV y 310 Nm de par máximo. La energía procede de una batería de 55 kWh. Gracias a ella puede homologar hasta 374 kilómetros de autonomía WLTP. Completa el sprint de 0 a 100 km/h en 9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h. Prestaciones más que suficientes para un uso diario y también para escapadas de fin de semana.

El equipamiento, a la altura de los mejores

Otro de sus argumentos es el equipamiento. Incluso la versión básica incorpora elementos que hace pocos años eran propios de segmentos superiores. Encontramos faros LED, cámara trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, climatizador automático, navegador integrado, volante multifunción calefactable, asientos delanteros calefactados y acceso Keyless-Go.

La seguridad también juega un papel importante. El Elroq incorpora sistemas como Front Assist, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tráfico, Side Assist, detector de fatiga, asistente de esquiva y sistema PreCrash. A ello se suman múltiples airbags, llamada de emergencia e-Call y control de presión de neumáticos.