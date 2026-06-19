Coches y Motos 19 JUN 2026 - 03:07h.

Un premium capaz de competir con Mercedes o BMW, pero a un precio muy contenido

Peugeot tiene uno de los mejores utilitarios del momento

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No hace falta gastar más de 60.000 euros para conducir un coche de carácter premium. El Peugeot 408 es uno de esos modelos que consiguen girar cabezas allá por donde pasan. Su silueta mezcla rasgos de berlina, SUV y coupé. El resultado es un automóvil diferente. Muy personal. Y, para muchos, uno de los diseños más atrevidos que se pueden encontrar actualmente en el mercado.

La marca francesa ha sabido crear un modelo capaz de competir por imagen con alternativas mucho más caras. No es extraño que algunos lo comparen con vehículos como el BMW X2, el Cupra Tavascan o incluso determinados SUV premium alemanes. Sin embargo, juega una baza importante a su favor: un precio mucho más accesible.

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Es de lo más sofisticado que encuentras en la gama de Peugeot

Además de atractivo, también es un coche práctico. Mide 4,68 metros de longitud y ofrece una generosa distancia entre ejes de 2,78 metros, lo que se traduce en un habitáculo amplio. El maletero tampoco decepciona. Arranca en 536 litros y puede alcanzar los 1.611 litros si se abaten los asientos posteriores. Una cifra más propia de modelos familiares de gran tamaño.

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La versión más asequible es precisamente una de las más interesantes. Está equipada con una mecánica microhíbrida de 145 CV, asociada a un cambio automático y a la tracción delantera. Desarrolla 230 Nm de par máximo, acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 205 km/h. Todo ello con un consumo homologado de apenas 5,1 litros cada 100 kilómetros.

También destaca por su equipamiento. El acabado Allure incorpora elementos muy valorados por los conductores actuales. Entre ellos encontramos acceso y arranque manos libres, sistema Peugeot i-Cockpit, cámara trasera, faros Full LED, cristales traseros sobretintados, parabrisas acústico y llantas de aleación de 17 pulgadas. Un conjunto muy completo para un modelo de su precio.

Tres versiones mecánicas a elegir, todas ellas electrificadas

Para quienes buscan más prestaciones existe una interesante variante híbrida enchufable. Combina un motor de gasolina de 180 CV con otro eléctrico de 125 CV. La potencia conjunta alcanza los 225 CV y el par máximo llega a 360 Nm. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en solo 7,5 segundos y recorrer hasta 63 kilómetros en modo eléctrico, lo que le permite obtener la etiqueta CERO de la DGT.

La gama se completa con una versión 100% eléctrica de 200 CV y hasta 456 kilómetros de autonomía. En cuanto a precios, el Peugeot 408 arranca en 29.220 euros financiado o 30.720 euros al contado para la versión microhíbrida. La variante eléctrica parte de 40.160 euros, mientras que el híbrido enchufable comienza en 40.450 euros. Una oferta variada para un coche que demuestra que el diseño más llamativo no siempre tiene que ir acompañado de un precio premium.