El nuevo BMW es, para muchos, el más bonito de la marca

Coches y Motos 18 JUN 2026 - 08:01h.

BMW muestra en Le Mans el futuro de su división M

BMW tiene el SUV perfecto para ciudad

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BMW ha aprovechado el escaparate de Le Mans para mostrar uno de los modelos más importantes de su futuro. Se llama BMW M Concept Neue Klasse y adelanta cómo serán los próximos deportivos eléctricos de la división M. No es un simple ejercicio de diseño. La marca alemana ha dejado claro que muchas de las soluciones que incorpora acabarán llegando a los modelos de producción.

Lo primero que llama la atención es su imagen deportiva. Muchos aficionados consideran que es el BMW más atractivo de los últimos años. Su carrocería combina líneas muy limpias con una presencia agresiva. Los pasos de rueda ensanchados, el frontal con forma de tiburón y la zaga con un marcado alerón tipo cola de pato transmiten carácter desde cualquier ángulo.

El futuro de BMW pasa por el M Concept Neue Klasse

BMW también ha querido diferenciarlo con detalles exclusivos. Destacan las nuevas luces amarillas LED, inspiradas directamente en los coches de competición de la marca. También aparecen elementos aerodinámicos específicos, retrovisores optimizados para reducir la resistencia al aire y unas llamativas llantas de cierre centralizado. Todo busca reforzar su vínculo con el mundo de las carreras.

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El diseño exterior no es solo una cuestión estética. Muchas de sus formas tienen una función concreta. El paragolpes delantero adopta una configuración denominada “trimarán”, inspirada en los veleros de competición. Además, el capó incorpora una salida de aire en forma de V destinada a mejorar la refrigeración del sistema eléctrico de altas prestaciones.

En el interior, BMW apuesta por un ambiente enfocado al conductor. Cuenta con cuatro asientos deportivos, cinturones de cinco puntos y materiales de máxima calidad. Destacan las tapicerías en tonos azul y rojo, el cuero premium y un salpicadero flotante acompañado por una espectacular iluminación ambiental. Todo está pensado para crear una experiencia muy emocional al volante.

BMW confirma una batería superior a los 100 kWh

La parte técnica es igual de impresionante. Bajo la carrocería trabaja el nuevo sistema BMW M eDrive, desarrollado específicamente para los futuros deportivos eléctricos de la marca. Utiliza una configuración de cuatro motores eléctricos, uno para cada rueda, gestionados por un avanzado sistema electrónico capaz de repartir el par de forma individual para maximizar el rendimiento y la estabilidad.

BMW todavía no ha comunicado cifras definitivas de potencia. Sin embargo, sí ha confirmado una batería de más de 100 kWh, arquitectura de 800 voltios y tecnología de última generación. El objetivo es ofrecer prestaciones de referencia, tiempos de carga muy reducidos y una experiencia de conducción digna de cualquier modelo M.