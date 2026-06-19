Fiat tiene, ahora, el coche más barato del mercado, más que un Sandero

Coches y Motos 19 JUN 2026 - 01:49h.

Además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT

El Fiat más desconocido en España es un chollo

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Parecía que la llegada del nuevo Fiat Grande Panda iba a restarle protagonismo al Panda de toda la vida. Sin embargo, a pesar de ser un modelo más capaz y moderno, el utilitario, llamado ahora Pandina, se ha convertido ahora en una de las opciones más asequibles que se pueden comprar en España.

Su principal argumento está claro. El precio. En un momento en el que cada vez resulta más difícil encontrar coches nuevos realmente baratos, Fiat ha conseguido situar al Pandina por debajo incluso del popular Dacia Sandero. La versión de acceso tiene una tarifa oficial de 16.650 euros, pero actualmente puede adquirirse desde 11.450 euros al contado o desde solo 9.950 euros financiado.

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Más barato que un Dacia Sandero y, además, está electrificado

La comparación con el Sandero resulta inevitable. El modelo rumano arranca en 13.520 euros al contado y en torno a 12.731 euros financiado en una versión básica de 65 CV sin electrificación. El Fiat, además de ser más barato, añade una mecánica con tecnología híbrida ligera que le permite disfrutar de la apreciada etiqueta ECO de la DGT.

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Bajo el capó encontramos un motor 1.0 Hybrid MHEV de 70 CV y 92 Nm de par máximo. Está asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades y a la tracción delantera. No busca ofrecer prestaciones deportivas, pero sí un uso económico y eficiente. Homologa un consumo de apenas 4,8 litros cada 100 kilómetros y alcanza una velocidad máxima de 155 km/h.

Otra de sus virtudes es la facilidad con la que se mueve en ciudad. Con apenas 3,68 metros de longitud, resulta muy sencillo de aparcar y maniobrar. Además, conserva la filosofía práctica que siempre ha caracterizado al Panda. El maletero ofrece 225 litros, ampliables hasta 870 litros cuando se abaten los asientos posteriores.

Equipamiento sencillo pero eficaz

El equipamiento también sorprende teniendo en cuenta su precio. De serie incorpora aire acondicionado, Bluetooth, elevalunas eléctricos, cierre centralizado, volante multifunción regulable, sensores traseros de aparcamiento y control de crucero adaptativo. También suma sistemas de seguridad cada vez más demandados por los conductores.

Entre ellos destacan la alerta de cambio involuntario de carril, el detector de fatiga, el asistente de arranque en pendiente, el control de presión de los neumáticos y el sistema de llamada de emergencia e-Call. Por todo ello, el Fiat Pandina se ha convertido en una de las compras más inteligentes del mercado. Un coche sencillo, práctico y económico que demuestra que todavía es posible estrenar automóvil por menos dinero que un Dacia Sandero.