Kia acerca a todos los bolsillos uno de los lanzamientos más importantes de su catálogo para 2026

Coches y Motos 14 JUN 2026 - 04:43h.

No es barato, pero pocos premium ofrecen tanto por lo que cuesta este Kia

El nuevo Kia es, para muchos, el mejor de la marca

Compartir







No es habitual encontrar un SUV eléctrico de más de cinco metros, con seis o siete plazas, capaz de rivalizar con modelos premium y que además tenga un precio relativamente competitivo. Sin embargo, eso es exactamente lo que propone el nuevo Kia EV9, un modelo que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la ofensiva eléctrica de la marca coreana.

Lo primero que sorprende son sus dimensiones. Mide 5.015 mm de largo, 1.980 mm de ancho y cuenta con una enorme batalla de 3.100 mm. Gracias a ello ofrece un habitáculo gigantesco. Está disponible con una configuración de 7 plazas en disposición 2+3+2 o con una alternativa de 6 plazas en formato 2+2+2, más enfocada al confort.

PUEDE INTERESARTE Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

El EV9 es el modelo más premium de Kia

La practicidad es uno de sus principales argumentos. El maletero ofrece 312 litros con todas las plazas disponibles, pero puede alcanzar 828 litros cuando se utilizan únicamente cuatro o cinco asientos. Además, dispone de un pequeño compartimento delantero de 52 litros. Si se abaten las filas posteriores, la capacidad máxima alcanza unos impresionantes 2.393 litros.

PUEDE INTERESARTE Kia convierte el EV3 en una furgoneta

Bajo la carrocería encontramos una mecánica formada por dos motores eléctricos. En conjunto desarrollan 384 CV y 600 Nm de par máximo. La tracción es total. Las prestaciones sorprenden para un vehículo de este tamaño. Acelera de 0 a 100 km/h en solo 5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h.

La batería de 105 kWh permite homologar hasta 497 kilómetros de autonomía. Pero uno de los aspectos más interesantes es su sistema de carga ultrarrápida. Admite potencias de hasta 240 kW, lo que permite recuperar energía suficiente para recorrer aproximadamente 219 kilómetros en apenas 15 minutos. Un dato especialmente importante para quienes realizan viajes largos.

La máxima tecnología de Kia la encontrarás en el EV9

El equipamiento también juega en otra liga. El acabado GT-Line incorpora elementos poco habituales incluso en modelos mucho más caros. Destacan el sistema multimedia con tres pantallas, la llave digital 2.0, el reconocimiento mediante huella dactilar, la cámara de visión 360 grados, los asistentes de aparcamiento avanzados y los faros LED adaptativos.

Tampoco faltan los asientos tipo Relax, la bomba de calor, el climatizador de tres zonas y los asientos delanteros y de segunda fila calefactados y ventilados. Frente a rivales como el Mercedes EQS SUV o el Volvo EX90, el EV9 ofrece una combinación muy atractiva de espacio, tecnología y prestaciones. Todo ello desde 60.920 euros en la versión de siete plazas y 62.020 euros en la variante de seis plazas, convirtiéndose en una de las propuestas más interesantes del mercado eléctrico familiar.