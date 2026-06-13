Peugeot convierte en accesible el SUV que lidera la renovación de su gama en 2026

Coches y Motos 13 JUN 2026 - 02:16h.

Se hace difícil pensar que Peugeot podría haberlo hecho mejor

El Peugeot 408 es, para muchos, el coche más atractivo de Peugeot y deja en evidencia a modelos mucho más caros

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Hay modelos que marcan una época dentro de una marca. Y después están aquellos que sirven para definir el futuro. El nuevo Peugeot 3008 pertenece a esta segunda categoría. No solo ha estrenado una generación completamente renovada. También se ha convertido en el modelo encargado de liderar la transformación tecnológica y estética de Peugeot de cara a los próximos años.

Su diseño ha supuesto una auténtica revolución respecto a su predecesor. La carrocería adopta una silueta más cercana a la de un SUV coupé, con una imagen mucho más dinámica y sofisticada. El frontal transmite personalidad. La zaga resulta especialmente llamativa. Y el conjunto consigue destacar frente a rivales tan consolidados como el Kia Sportage, el Renault Arkana o el Nissan Qashqai.

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El Peugeot que marca el camino hacia el futuro

Además, no renuncia a la practicidad. Con 4,54 metros de longitud, 1,89 metros de anchura y una distancia entre ejes de 2,73 metros, ofrece un habitáculo amplio y bien aprovechado. El maletero alcanza los 520 litros, una cifra que lo sitúa entre las referencias de su segmento. También ayuda una altura libre al suelo de 198 milímetros, suficiente para afrontar con comodidad todo tipo de desplazamientos.

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La versión que mejor representa la nueva filosofía de Peugeot es la eléctrica de 210 CV. Se trata de una alternativa pensada para quienes buscan movilidad sin emisiones, pero sin renunciar a prestaciones ni autonomía. El motor desarrolla 345 Nm de par máximo, acelera de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h.

Más de 525 km de autonomía

Uno de sus grandes argumentos es la batería de 78 kWh. Gracias a ella puede homologar más de 526 kilómetros de autonomía WLTP, una cifra que permite afrontar viajes largos con bastante tranquilidad. Peugeot ha trabajado especialmente en la eficiencia del conjunto para convertir al E-3008 en una de las propuestas eléctricas más equilibradas de su categoría.

Toca hablar del precio. La marca francesa anuncia esta versión desde 42.530 euros, una cantidad competitiva si tenemos en cuenta su nivel tecnológico, sus prestaciones y el equipamiento disponible. Se posiciona así como una alternativa muy interesante frente a numerosos SUV eléctricos que ofrecen cifras similares, pero exigen un desembolso notablemente superior.

Desde los acabados más accesibles, el Peugeot 3008 incorpora elementos como PEUGEOT i-Connect, cámara trasera de 180 grados, faros ECO LED, climatizador automático bizona, acceso y arranque manos libres, control de crucero, frenada automática de emergencia, mantenimiento de carril y llantas de aleación de 18 pulgadas. Una dotación muy completa para un SUV que aspira a convertirse en uno de los protagonistas del mercado europeo durante los próximos años.