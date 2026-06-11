La sustituta de la Honda Africa Twin, más versátil y con una línea espectacular

Coches y Motos 11 JUN 2026 - 20:18h.

Chasis de aluminio mono casco, un depósito de gasolina más pequeño, unos faros delanteros menores

Honda convierte la Africa Twin en una deportiva

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Sabemos que la Honda Africa Twin es una moto que nunca falla ni decepciona a nadie, pero en caso de querer comprar un modelo alternativo, y que no sea tan típico, tienes que saber que hay alternativas más que interesantes. Por ejemplo, este es el caso de la Ducati Desert X, que creemos que es una de las mejores inversiones que se pueden realizar en estos momentos, ya que la relación calidad-precio de la que presume es muy difícil de mejorar.

Es una moto brutal en todos los aspectos, que además se ha renovado recientemente, con muchas mejoras que la acaban por hacer un acierto asegurado. Entre muchas otras cosas, ahora equipa un nuevo motor más eficiente y fiable, además de un chasis de aluminio mono casco, un depósito de gasolina más pequeño, unos faros delanteros menores, una nueva horquilla KYB, una nueva pantalla o un nuevo control en la piña izquierda.

Si hablamos del interior, nos encontramos con un propulsor V2 de 890 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de rendir a una potencia de 110 CV a 9.000 revoluciones por minuto, y a un par máximo de 92 Nm a 7.000 rpm. Además, se caracteriza por un sistema de distribución variables de las válvulas de admisión en función de las necesidades. El consumo declarado es de 5,4 litros por cada 100 kilómetros, y tiene una IMU de seis ejes que permite gestionar todo, como el ABS, el control anti-caballito, el control de tracción o el control del freno motor. Y la pantalla ahora es TFT de cinco pulgadas.

La Ducati Desert X tiene un precio sorprendente

Lejos de lo que podías pensar en un principio, lo cierto es que la Ducati Desert X tiene un precio realmente sorprendente, que te permite adquirirla desde ya pagando únicamente un total de 17.590 euros.