Coches y Motos 11 JUN 2026 - 10:22h.

Se codea sin problemas con los más premium del mercado

El nuevo Peugeot es, para muchos, el más bonito de la marca

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Peugeot lleva años mejorando su imagen de marca, pero con el nuevo Peugeot 5008 ha dado un paso especialmente importante. La generación estrenada en 2025 no solo ha ganado presencia y tecnología. También se ha convertido en uno de los SUV familiares más atractivos del mercado. Un modelo capaz de competir de tú a tú con alternativas de fabricantes premium mucho más costosas.

Sus dimensiones ayudan a entender su planteamiento. Mide 4,79 metros de largo, cuenta con una generosa batalla de 2,89 metros y alcanza los 1,89 metros de ancho. El resultado es un vehículo amplio, cómodo y preparado para viajar en familia. Además, mantiene una imagen elegante y moderna que destaca frente a muchos rivales tradicionales del segmento.

Los premium tienen un nuevo rival muy peligroso

Entre sus principales competidores aparecen modelos como el BMW X3, el Mercedes GLC o el Mitsubishi Outlander. Sin embargo, el francés juega una baza muy interesante. Ofrece una elevada sensación de calidad percibida, un interior muy tecnológico y un nivel de confort que sorprende incluso a conductores acostumbrados a marcas de categoría superior.

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La versión de acceso apuesta por una mecánica gasolina microhíbrida. Combina un motor 1.2 con tecnología MHEV, desarrolla 145 CV y entrega 230 Nm de par máximo. Gracias a ello obtiene la etiqueta ECO de la DGT. Sus prestaciones son correctas, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 11,3 segundos, una velocidad máxima de 200 km/h y un consumo medio homologado de apenas 5,8 litros cada 100 kilómetros. Todo ello desde 33.350 euros financiados.

Para quienes buscan una mayor eficiencia, Peugeot propone una interesante variante híbrida enchufable. Esta combina un motor de gasolina 1.6 de 150 CV con un propulsor eléctrico de 125 CV. La potencia conjunta alcanza los 195 CV y el par máximo llega a 350 Nm. Puede recorrer hasta 82 kilómetros en modo eléctrico, acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos y homologa un consumo de apenas 1 litro cada 100 kilómetros. Arranca en 39.480 euros.

También hay una versión 100% eléctrica

El equipamiento también es uno de sus grandes argumentos. Incluso el acabado Allure incorpora elementos como el sistema Peugeot i-Connect, cámara trasera de 180 grados, acceso y arranque manos libres, climatizador automático de tres zonas, cuadro panorámico digital de doble pantalla de 10 pulgadas, control de crucero y numerosos asistentes de seguridad.

La gama se completa con una versión 100% eléctrica de 210 CV y hasta 500 kilómetros de autonomía. Desde 44.380 euros, ofrece una alternativa interesante para quienes desean dar el salto a la movilidad eléctrica. Con esta combinación de diseño, tecnología, espacio y variedad mecánica, el nuevo Peugeot 5008 se posiciona como uno de los SUV familiares más completos y sofisticados de su categoría.