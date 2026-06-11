A mitad de precio que la Yamaha TMAX y, para muchos, igual de bonita

Coches y Motos 11 JUN 2026 - 16:29h.

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Sabemos que la Yamaha TMAX es una moto difícil de mejorar, pero tienes que saber que hay otras motos que tampoco se quedan cortas, y que son incluso más accesibles. En especial, las scooter que llegan desde China, como es el caso de la Voge SR 450 X, que nos ha conseguido enamorar desde el primer momento en el que la hemos visto y analizado en profundidad. No nos sorprende que sea una de las marcas en auge, y que muchos de sus modelos se coloquen entre los más solicitados del mercado.

Es una moto con unas prestaciones sensacionales, y con una estética igual de bonita, robusta y pensada para combinar desplazamientos urbanos con escapadas sencillas. Está pensada para los usuarios que únicamente dispongan del carné A2, con un motor de dos cilindros en paralelo de 398 centímetros cúbicos de cilindrada y de cuatro tiempos, que es capaz de desarrollar una potencia de 42 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 44 Nm a 5.750 rpm.

Las suspensiones son KYB y los frenos son J. Juan, acompañados por ABS y control de tracción, y con varios colores para que puedas elegir cuál es el que más te convence. Las opciones disponibles son el gris, el negro, el verde y el azul, todos con acabados en mate, y se espera que salga a la venta a lo largo del mes de septiembre, es decir, en unos pocos meses. De momento, ya hay una gran expectación para poder adquirirla, pues no ha dejado de acumular elogios entre los expertos que la han probado.

La Voge SR 450 X tendrá un precio de 6.288 euros

Si quieres saber cuánto necesitarás para poder hacer tuya esta Voge SR 450 X, lo que tendrás que hacer es pagar un total de 6.288 euros, una cifra que está más que justificada.