Volkswagen facilita el acceso al modelo más equilibrado de su familia SUV

Alberto Cercós García 07 JUN 2026 - 12:23h.

Una opción ideal para familias que quieren espacio y confort

El nuevo Volkswagen es, para muchos, el más bonito de la marca

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Dentro de la gama SUV de Volkswagen hay modelos para todos los gustos. Desde propuestas urbanas hasta vehículos de gran tamaño pensados para viajar en familia. Sin embargo, si hay uno que destaca por equilibrio, ese es el Volkswagen Tiguan. No es el más pequeño. Tampoco el más grande. Pero sí uno de los más completos. Y ahora, gracias a las promociones de la marca, resulta más accesible que hace unos meses.

El Tiguan lleva años siendo una referencia en Europa. Su fórmula apenas ha cambiado. Mucho espacio. Buena calidad de construcción. Tecnología abundante. Y una conducción cómoda para el día a día. No es casualidad que siga siendo uno de los principales rivales de modelos tan populares como el Kia Sportage, el Nissan Qashqai, el Renault Austral o el Peugeot 3008.

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Una opción ideal para familias que quieren alta gama sin pagar de más por marca

Uno de sus grandes argumentos es la practicidad. Con 4,539 metros de longitud y una batalla de 2,676 metros, ofrece un habitáculo amplio para cinco ocupantes. Además, presume de un enorme maletero de 652 litros, una cifra que lo sitúa entre los mejores de su categoría. Es un SUV pensado para familias. Sobre todo para esas que viajan con frecuencia y necesitan espacio de verdad.

Un modelo que la marca quiere que sea accesible para casi todos los bolsillos. Volkswagen lo anuncia desde 36.815 euros al contado o 34.700 euros financiados en su versión de acceso. Estamos hablando de una variante que utiliza un motor de gasolina eTSI 1.5 con tecnología MHEV. Desarrolla 130 CV y 220 Nm de par máximo. Va asociado a una transmisión automática DSG de siete velocidades y a la tracción delantera. Gracias a la hibridación ligera disfruta de la etiqueta ECO de la DGT. Homologa un consumo medio de 6,1 litros cada 100 kilómetros, alcanza los 198 km/h y completa el 0 a 100 km/h en 10,6 segundos.

Equipamiento de categoría premium

El equipamiento también ayuda a justificar su éxito. Incluso la variante de acceso incorpora faros LED, pilotos traseros LED, llantas de aleación de 17 pulgadas y el cuadro digital Digital Cockpit Pro de 10,25 pulgadas. Todo ello acompañado por una presentación moderna y muy cuidada.

La dotación tecnológica continúa con el sistema App-Connect Wireless, compatible con Apple CarPlay y Android Auto sin cables. Además, incluye cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, asistente de mantenimiento de carril Lane Assist y asistente de cambio de carril Side Assist. Un equipamiento muy completo para tratarse de la versión más asequible.