Jaecoo hace más asequible el SUV que más está dando que hablar en 2026

Coches y Motos 06 JUN 2026 - 16:32h.

Hasta 279 CV de potencia y más de 100 km de autonomía eléctrica

Jaecoo tiene la alternativa a Nissan, Renault y compañía que gana adeptos en España

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Pocas marcas han irrumpido con tanta fuerza en Europa como Jaecoo. En apenas unos meses ha conseguido situarse en el radar de miles de compradores gracias a una fórmula muy sencilla. Mucho coche, mucha tecnología y mucho equipamiento. Y también precios que ponen contra las cuerdas a fabricantes tradicionales. Quizás ese sea uno de sus mejores argumentos. El mejor ejemplo de esta estrategia es el Jaecoo 7, un SUV que se ha convertido en uno de los modelos más comentados de 2026.

Su éxito no es casualidad. Estamos ante un SUV de 4,50 metros de largo, con una imagen robusta y moderna. También ofrece unas dimensiones muy equilibradas para el uso familiar. Su maletero alcanza los 424 litros y puede llegar hasta los 1.349 litros cuando se abaten los asientos traseros. Además, destaca por una calidad percibida superior a la que muchos esperan encontrar en este rango de precios.

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Jaecoo busca seguir ganando terreno en Europa

Otro de sus grandes argumentos es la garantía. Jaecoo ofrece 7 años o 150.000 kilómetros, una cobertura que transmite confianza y que refuerza la sensación de estar ante un producto desarrollado para competir con modelos mucho más conocidos. Entre sus rivales directos encontramos propuestas como el Kia Sportage o el MG HS, dos referentes dentro de su categoría.

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La gama arranca con una versión de gasolina de 145 CV, disponible desde 26.590 euros promocionados. Este motor homologa un consumo de 7 litros cada 100 kilómetros en las variantes de tracción delantera y permite acelerar de 0 a 100 km/h en 10,8 segundos. Es una opción interesante para quienes buscan un SUV amplio y bien equipado sin complicaciones mecánicas.

Sin embargo, donde el Jaecoo 7 realmente sorprende es en las versiones electrificadas. El híbrido autorrecargable SHS-H desarrolla 224 CV, consume apenas 5,5 litros cada 100 kilómetros y cuesta desde 27.690 euros. Apenas supone un pequeño incremento respecto a la versión de gasolina y ofrece mejores prestaciones, una mayor eficiencia y la apreciada etiqueta ECO.

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Por 300 euros más tienes la mejor versión

Por encima aparece el híbrido enchufable SHS-P, probablemente la variante más llamativa de toda la gama. Desarrolla 279 CV, homologa un consumo de solo 2,4 litros cada 100 kilómetros y arranca en 27.990 euros promocionados. Resulta difícil encontrar actualmente una relación entre potencia, tecnología y precio tan competitiva dentro del segmento SUV.

A todo ello se suma un equipamiento que parece propio de categorías superiores. Incluso el acabado básico incluye llantas de 19 pulgadas, techo panorámico, pantalla multimedia de 14,8 pulgadas, navegador conectado, Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico, asientos eléctricos calefactados y ventilados, portón trasero eléctrico, cámaras 3D, control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto y frenada automática de emergencia.