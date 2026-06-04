Supera al Peugeot 308 en diseño y tecnología, el compacto que no deja de crecer

Coches y Motos 04 JUN 2026 - 13:11h.

Una propuesta sencilla, pero muy eficaz

Peugeot tiene una nueva maravilla

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Si estás buscando un compacto moderno, seguramente hayas pensado en modelos como el Peugeot 308, el Seat León o el Ford Focus. Sin embargo, hay un coche que sigue ganando terreno año tras año. Se trata del Kia Ceed, una alternativa cada vez más interesante por su equilibrio entre precio, tecnología y equipamiento.

Uno de sus mayores atractivos está en el diseño. Kia, como con toda su gama, ha sabido modernizar el Ceed sin caer en excesos. Su imagen resulta elegante, deportiva y actual. Además, conserva unas proporciones muy equilibradas. Con 4.310 mm de longitud y una batalla de 2.650 mm, ofrece una buena presencia en carretera sin resultar incómodo en ciudad.

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Un tapado entre los compactos a tener muy en cuenta

También destaca por su practicidad. El habitáculo aprovecha bien el espacio disponible y permite viajar cómodamente a cuatro adultos. El maletero alcanza los 357 litros y puede crecer hasta 1.253 litros si se abaten los asientos posteriores. No es el más grande del segmento, pero sí uno de los más versátiles para el día a día.

El equipamiento es otro de los apartados donde el Ceed demuestra su fortaleza. Desde el acabado Concept ya encontramos pantalla táctil de 10,25 pulgadas, navegador integrado, Android Auto y Apple CarPlay, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento, volante multifunción forrado en piel y llantas de aleación de 16 pulgadas. Una dotación muy completa para un coche de su precio.

La seguridad tampoco se queda atrás. Incluye frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas, mantenimiento de carril, alerta de cambio involuntario de carril, detección de fatiga del conductor, control de crucero, múltiples airbags y sistema de llamada de emergencia e-Call. Todo ello ayuda a reforzar la sensación de estar ante un producto muy bien resuelto.

Dos versiones mecánicas a elegir

La gama arranca con un motor 1.0 T-GDi de tres cilindros asistido por tecnología MHEV. Desarrolla 100 CV y 172 Nm de par máximo. Cuenta con etiqueta ECO de la DGT, cambio manual de seis velocidades y un consumo medio de apenas 5,2 litros cada 100 kilómetros. El precio de acceso parte de 20.560 euros, una cifra muy competitiva dentro del segmento.

Por encima encontramos una variante también electrificada de 140 CV y 253 Nm de par máximo. Ofrece mejores prestaciones y mantiene unos consumos muy contenidos. Con una imagen atractiva, mucho equipamiento desde el primer nivel y una relación calidad-precio difícil de igualar, el Kia Ceed sigue creciendo en popularidad. Y para muchos compradores ya representa una alternativa más moderna y tecnológica que algunos de sus rivales tradicionales.