Coches y Motos 04 JUN 2026 - 11:43h.

Categoría, calidad y elegancia a la altura de los más premium

Seat tiene el que, para muchos, es uno de los motores más fiables

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A pesar de los SUV, el segmento de los compactos sigue siendo uno de los más competitivos del mercado. Modelos como el Seat León, el Toyota Corolla o el Audi A3 continúan siendo referencias para muchos conductores. Sin embargo, hay una alternativa que cada vez gana más protagonismo. Se trata del Mazda 3, un modelo que destaca por su diseño, su calidad percibida y una personalidad muy diferente a la de sus rivales.

Mazda lleva años apostando por un lenguaje de diseño elegante y sofisticado. El resultado es un compacto con una imagen muy cuidada. Más cercana a la de un modelo premium que a la de un vehículo generalista. Sus líneas fluidas y proporciones equilibradas siguen llamando la atención pese al paso del tiempo.

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Un compacto de carácter premium con precio de generalista

El Mazda 3 mide 4.460 mm de largo, 1.795 mm de ancho y cuenta con una generosa batalla de 2.725 mm. Esto le permite ofrecer un habitáculo cómodo. El maletero alcanza los 351 litros, ampliables hasta 1.026 litros con los asientos traseros abatidos. Los materiales transmiten una sensación de solidez poco habitual en el segmento. El ajuste de las piezas está muy cuidado. Y el aislamiento acústico contribuye a crear una experiencia de conducción especialmente agradable tanto en ciudad como en carretera.

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El precio parte de 26.265 euros al contado o 25.565 euros financiados. Cifras para un modelo que ya es muy solvente. Monta un motor de gasolina 2.5 e-Skyactiv-G que desarrolla 140 CV y 238 Nm de par máximo. Está asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos, alcanza una velocidad máxima de 206 km/h y homologa un consumo medio de 5,9 litros cada 100 kilómetros.

El equipamiento de serie también resulta convincente. El acabado Prime-Line incorpora llantas de aleación de 16 pulgadas, pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, sistema Mazda Connect, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, asistente por voz Alexa, control de crucero adaptativo, sensores de aparcamiento traseros y faros LED con nivelación automática.