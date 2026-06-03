Volkswagen convierte en accesible el SUV más deseado de su catálogo de 2026

Coches y Motos 03 JUN 2026 - 13:08h.

En oferta en sus versiones gasolina e híbrida enchufable de acceso

El nuevo Volkswagen es, para muchos, el más bonito de la marca

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El Volkswagen Tiguan lleva años siendo una de las grandes referencias entre los SUV familiares. Es uno de esos modelos que siempre aparecen en las listas de compra. Por calidad, por espacio y por comportamiento. Y también por imagen de marca. El problema era el precio. Ahora, gracias a las promociones de la marca alemana, se ha convertido en una opción mucho más accesible.

La última generación ha supuesto un importante salto adelante. El diseño es más moderno. El interior ha ganado tecnología. Y la sensación de calidad sigue estando entre las mejores del segmento. Frente a rivales como el Kia Sportage, el Nissan Qashqai, el Renault Austral o el Peugeot 3008, el Tiguan continúa siendo una de las apuestas más equilibradas.

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También destaca por espacio. Mide 4.539 mm de largo y ofrece un enorme maletero de 652 litros. Una cifra que lo sitúa entre los mejores de su categoría. Esto lo convierte en un vehículo especialmente interesante para familias que viajan con frecuencia o necesitan una gran capacidad de carga para el día a día.

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El Volkswagen Tiguan está de oferta

La tarifa oficial de esta versión asciende a 40.109 euros. Sin embargo, actualmente aparece anunciada desde 36.815 euros al contado o desde 34.700 euros financiados. La financiación contempla una entrada de 6.553,54 euros, cuotas de 250 euros al mes durante 36 meses y una cuota final de 26.542,93 euros.

La versión de acceso utiliza un motor gasolina 1.5 eTSI con tecnología MHEV. Desarrolla 130 CV y 220 Nm de par máximo. Está asociado a una transmisión automática de siete velocidades y disfruta de la etiqueta ECO de la DGT. Completa el 0 a 100 km/h en 10,6 segundos, alcanza los 198 km/h y homologa un consumo medio de 6,1 litros cada 100 kilómetros.

Además, incluso el equipamiento básico resulta muy completo. Incluye faros y pilotos LED, llantas de aleación Bari de 17 pulgadas, cuadro digital Digital Cockpit Pro de 10,25 pulgadas, cámara trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, Lane Assist, Side Assist y conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

La versión PHEV también está rebajada

Para quienes buscan un nivel superior de eficiencia, la gama híbrida enchufable también tiene una versión en oferta. Su precio arranca en 44.949 euros al contado o 42.900 euros financiados, frente a los 52.060 euros de tarifa oficial. Una rebaja que convierte al Tiguan en uno de los SUV más interesantes de 2026.

A cambio te llevas una versión que combina un motor gasolina 1.5 eTSI con uno eléctrico para desarrollar 204 CV y 350 Nm de par máximo. Disfruta de la etiqueta CERO, acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos, alcanza los 210 km/h y puede recorrer hasta 125 kilómetros en modo eléctrico.