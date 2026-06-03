Coches y Motos 03 JUN 2026 - 18:12h.

Acaba de llegar a la familia de Kia y ya está sumando muchos adeptos

No es un low cost, pero este Volkswagen es una tentación por precio

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Durante años, el Volkswagen Golf ha sido una de las grandes referencias entre los compactos. También el rival a batir para prácticamente cualquier fabricante generalista. Sin embargo, la llegada del nuevo Kia K4 demuestra que el segmento sigue evolucionando. Y que hay marcas dispuestas a desafiar a los modelos más consolidados con propuestas mucho más atrevidas.

El nuevo compacto coreano sustituye al Kia Ceed y lo hace con una filosofía completamente distinta. Su diseño sigue el lenguaje más reciente de la marca. Líneas afiladas. Superficies limpias. Una imagen mucho más tecnológica. El resultado es un coche que llama la atención incluso frente a modelos premium como el Audi A3 o el Mercedes Clase A.

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El relevo del Kia Ceed ya gana adeptos

La tecnología es otro de sus argumentos. Existen tres acabados: Drive, Tech y GT-Line. Pero incluso el Drive, que es el más sencillo de la gama, incorpora una gran pantalla curva de 12,3 pulgadas con navegador Kia Connect, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, cámara de aparcamiento, sensores delanteros y traseros, llave inteligente, arranque por botón y selector de modos de conducción. Un equipamiento difícil de encontrar por este precio.

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También destaca por espacio. El Kia K4 mide 4,44 metros de largo, 1,85 metros de ancho y cuenta con una generosa batalla de 2.720 mm. Esto se traduce en una buena habitabilidad para los ocupantes. Además, ofrece un maletero de 328 litros, ampliable hasta 1.107 litros cuando se necesita transportar objetos voluminosos.

Tres versiones mecánicas a elegir

La gama arranca en 26.250 euros con un motor 1.0 T-GDI de 115 CV y 200 Nm de par máximo. Está apoyado por tecnología MHEV, utiliza una caja de cambios manual y homologa un consumo de apenas 5,7 l/100 km. Completa el 0 a 100 km/h en 12,2 segundos y alcanza los 186 km/h de velocidad máxima.

Por encima aparece una variante 1.6 T-GDI de 150 CV y 250 Nm de par máximo. En este caso incorpora cambio automático. Mejora claramente las prestaciones. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos, alcanza los 207 km/h y parte de 29.250 euros. Una opción muy equilibrada para quienes buscan más dinamismo.

La versión más potente mantiene el bloque 1.6 T-GDI, aunque eleva la potencia a 180 CV y el par hasta 265 Nm. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y llega a 210 km/h. Esta versión solo se puede asociar al acabado GT-Liney arranca en 34.350 euros.