Este SUV chino está poniendo nerviosos al MG ZS: más potencia, más equipamiento y un precio muy parecido

Coches y Motos 30 MAY 2026 - 19:44h.

Disponible en tres versiones mecánicas con hasta 224 CV y 425 km de autonomía en la versión eléctrica

MG ya tiene un primer aviso: su ZS está en apuros

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El MG ZS se ha convertido en uno de los SUV chinos más populares del mercado gracias a su relación calidad-precio. Sin embargo, hay otro modelo llegado desde Asia que cada vez está ganando más protagonismo. Se trata del Omoda 5, un SUV compacto que destaca por su diseño, su tecnología y una gama mecánica mucho más amplia de lo que muchos imaginan.

A simple vista ya transmite una imagen muy moderna. Sus líneas son atrevidas y su aspecto resulta más sofisticado que el de muchos rivales. Además, mide 4.400 mm de largo, 1.830 mm de ancho y cuenta con una batalla de 2.630 mm, ofreciendo un buen equilibrio entre tamaño exterior y aprovechamiento interior. Entre sus rivales aparecen modelos como el propio MG ZS o el Toyota C-HR.

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Tres versiones mecánicas a elegir

La versión de acceso utiliza un motor gasolina 1.6 T-GDi de cuatro cilindros que desarrolla 145 CV y 275 Nm de par máximo. Va asociado a una caja automática DCT de siete velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,1 segundos, alcanza los 195 km/h y homologa un consumo medio de 7 litros cada 100 kilómetros. Lo mejor es su precio: 22.190 euros, según la web de la marca.

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Además, el equipamiento sorprende desde el acabado Pure. Incluye llantas de 18 pulgadas, doble pantalla de 12,3 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, cargador inalámbrico, acceso sin llave, asientos calefactados, control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto, cámara trasera y numerosos asistentes de seguridad. Un nivel difícil de encontrar por este precio.

El SUV compacto chino del momento

Vamos con la variante híbrida. El Omoda 5 SHS-H combina un motor gasolina 1.5 turbo con dos motores eléctricos para desarrollar 224 CV. Homologa un consumo de solo 5,3 litros cada 100 kilómetros y acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Su precio arranca en 23.990 euros financiados, una cifra muy competitiva para la potencia que ofrece.

La tercera alternativa es el Omoda 5 EV, completamente eléctrico. En este caso desarrolla 204 CV y 340 Nm de par máximo gracias a un motor de 150 kW. Equipa una batería LFP de 61 kWh, alcanza los 430 kilómetros de autonomía WLTP y acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos. Sobre catálogo cuesta 37.899 euros, aunque aparece anunciado desde 22.890 euros incluyendo descuentos de la marca y ayudas públicas.

Con estas tres versiones, el Omoda 5 cubre prácticamente todas las necesidades. Gasolina desde 22.190 euros, híbrido desde 23.990 euros financiados y eléctrico desde 22.890 euros con promociones. Una oferta muy difícil de igualar que explica por qué cada vez más compradores lo comparan directamente con el MG ZS y empiezan a verlo como una alternativa incluso más interesante.