Coches y Motos 29 MAY 2026 - 23:38h.

Si eres de los clásicos que todavía admira las berlinas, esta es una de las opciones inteligentes del momento

Skoda le pone ocho marchas al Karoq

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El Skoda Octavia lleva años siendo una de las berlinas compactas más racionales del mercado. Sin embargo, muchas veces queda eclipsado por modelos más populares como el Toyota Corolla Sedán o el Audi A5, y también por menos conocidos como elCitroën C4 X. Y eso llama la atención porque el modelo checo ofrece muchísimo espacio, un enorme maletero y una mecánica eficiente con etiqueta ECO.

Su diseño apuesta por líneas elegantes y muy sobrias. No busca llamar la atención con formas exageradas. Precisamente ahí está parte de su atractivo. Además, ofrece unas medidas muy generosas para el segmento. Mide 4.698 mm de largo y tiene una batalla de 2.686 mm, lo que se traduce en muchísimo espacio interior para viajar cómodamente.

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Mucho confort y espacio interior en este Skoda

Y atención al maletero, el Skoda Octavia ofrece nada menos que 600 litros de capacidad mínima. Una cifra espectacular, especialmente si se compara con el Toyota Corolla Sedán, que se queda en 471 litros.

También destaca por su relación entre precio y equipamiento. Actualmente, la gama arranca en 31.259 euros al contado o desde 29.350 euros financiando. Una tarifa bastante competitiva en comparación con sus rivales directos.

La versión de acceso apuesta por un motor gasolina 1.5 TSI de cuatro cilindros turboalimentado. Desarrolla 115 CV y 220 Nm de par máximo. Además, incorpora tecnología mild-hybrid, lo que le permite lucir la codiciada etiqueta ECO de la DGT. Todo va asociado a una caja automática DSG de siete velocidades y tracción delantera.

Solvente, eficiente y muy bien equipado

Las prestaciones son bastante equilibradas. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 203 km/h. Pero lo más interesante llega con el consumo. Homologa apenas 4,9 litros cada 100 kilómetros, una cifra muy buena para una berlina tan amplia y confortable.

El acabado Selection ya llega muy completo de serie. Incluye llantas de 16 pulgadas, faros LED, climatizador bi-zona, acceso y arranque sin llave, cuadro digital de 10 pulgadas y pantalla central de 13 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto. También añade cámara trasera y sensores de aparcamiento. Un coche práctico, cómodo y mucho más interesante de lo que muchos recuerdan.