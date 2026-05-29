Mercedes tiene, ahora, el coche diésel que suma más ventas en España

Coches y Motos 29 MAY 2026 - 07:07h.

El GLA sigue siendo una referencia para los que buscan un SUV diésel

El Mercedes que es, para muchos, el más bonito de la marca

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Mercedes ha conseguido situar al GLA como el coche diésel más vendido en España, un dato que confirma tanto el peso comercial del SUV compacto alemán como la resistencia que todavía mantienen este tipo de motorizaciones en determinados segmentos del mercado. A pesar del crecimiento de los vehículos electrificados y del protagonismo creciente de los modelos híbridos y eléctricos, el gasóleo continúa siendo una opción relevante para conductores que realizan largos desplazamientos y priorizan la eficiencia en carretera.

El éxito del GLA también refleja la consolidación de los SUV compactos premium como una de las categorías más demandadas en el mercado español. Mercedes ha logrado posicionar este modelo como una alternativa equilibrada entre tamaño, confort, tecnología y consumo, manteniendo además una imagen claramente asociada al segmento premium. La combinación de diseño moderno y motores eficientes sigue siendo uno de los grandes argumentos del modelo alemán.

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Un SUV eficiente con enfoque claramente premium

La gama diésel del Mercedes GLA mantiene un papel fundamental dentro de la oferta comercial del fabricante. Especialmente relevantes resultan las versiones 200 d y 220 d, dos variantes que destacan por su bajo consumo y una autonomía muy elevada. Ambas mecánicas ofrecen una entrega de potencia progresiva y refinada, adaptándose tanto a trayectos urbanos como a recorridos largos por autopista.

No es ningún secreto que Mercedes continúa apostando por motores diésel de última generación pese al contexto de electrificación acelerada que vive la industria. El fabricante alemán considera que estas mecánicas todavía tienen sentido en determinados perfiles de uso, especialmente entre quienes recorren muchos kilómetros al año. El GLA representa precisamente esa filosofía, combinando eficiencia y confort sin renunciar a unas prestaciones equilibradas.

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En el apartado tecnológico, el SUV compacto incorpora uno de los interiores más avanzados de su categoría. El sistema multimedia MBUX sigue siendo uno de los elementos más reconocibles del modelo gracias a sus pantallas integradas, gráficos de alta calidad y múltiples funciones de conectividad. La experiencia digital gana protagonismo con asistentes de voz más precisos y una integración más completa con dispositivos móviles.

La calidad de acabados continúa siendo otro de los puntos fuertes del vehículo. Mercedes apuesta por materiales de aspecto cuidado y una presentación interior claramente enfocada al confort. En este sentido, el GLA mantiene una atmósfera más cercana a la de segmentos superiores, reforzando la percepción premium que caracteriza a la marca alemana.

El diésel mantiene espacio en el mercado español

El liderazgo del GLA entre los modelos diésel vendidos en España demuestra que esta tecnología todavía conserva una demanda importante. Aunque las normativas medioambientales son cada vez más estrictas y la electrificación gana terreno de forma constante, muchos conductores siguen valorando las ventajas del gasóleo en términos de autonomía y consumo.

Llama especialmente la atención la capacidad del GLA para combinar eficiencia con una conducción refinada. El aislamiento acústico y la suspensión permiten viajar con un elevado nivel de confort, mientras que la posición de conducción elevada mejora la sensación de control y visibilidad. Mercedes ha conseguido que el comportamiento dinámico se mantenga próximo al de un turismo convencional, evitando las inercias habituales de algunos SUV compactos.

A nivel de diseño, el modelo presenta una imagen robusta y elegante. Las líneas suaves, la parrilla frontal de gran tamaño y las firmas lumínicas LED refuerzan una estética moderna sin caer en soluciones excesivamente agresivas. La última actualización del vehículo ha introducido ligeros cambios en paragolpes y ópticas, aportando una apariencia más sofisticada.

El buen momento comercial del Mercedes GLA confirma que el mercado continúa ofreciendo espacio para modelos diésel eficientes y bien posicionados. Mientras la transición hacia la electrificación avanza progresivamente, el SUV alemán demuestra que todavía existe demanda para vehículos capaces de combinar bajos consumos, elevada autonomía y un enfoque claramente premium.