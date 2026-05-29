El nuevo Alfa Romeo es el coche más bonito que ha lanzado la marca en años y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 29 MAY 2026 - 17:04h.

No encontrarás un SUV compacto más premium que este Alfa Romeo

El nuevo Alfa Romeo, el más potente, no es el más bonito

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Hubo un momento en el que el futuro de Alfa Romeo estuvo realmente en duda. Stellantis exigió resultados y la marca italiana necesitaba reaccionar rápido. No bastaba con vivir del prestigio de los Alfa Romeo Giulia o Alfa Romeo Stelvio. Hacía falta atraer nuevos clientes. Y el modelo que mejor representa ese cambio es el nuevo Alfa Romeo Junior.

Lo primero que llama la atención es el diseño. Tiene muchísima personalidad. Más incluso que muchos SUV bastante más caros. Alfa Romeo ha conseguido crear un coche muy reconocible, cargado de detalles deportivos y con una imagen muy emocional. Frente a rivales como el Audi Q2, el Mercedes-Benz GLA o el Lexus LBX, transmite algo diferente. Más carácter. Más alma italiana.

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El SUV premium más compacto que puedes comprar

Además, mantiene unas proporciones bastante compactas. Mide 4.173 mm de largo y apenas 1.532 mm de alto. Eso ayuda a que tenga una silueta muy deportiva para ser un SUV urbano. Aun así, sigue siendo práctico. El maletero parte desde 400 litros y puede alcanzar hasta 1.265 litros con los asientos abatidos.

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La versión híbrida ligera es probablemente la más equilibrada de toda la gama. Utiliza un motor gasolina 1.2 turbo de tres cilindros electrificado con tecnología MHEV de 48 voltios. Desarrolla 145 CV y 230 Nm de par máximo. Va asociado a un cambio automático de doble embrague y seis velocidades con tracción delantera.

Menos de 5 litros cada 100 km

Las cifras son bastante interesantes. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos, alcanza los 206 km/h y homologa un consumo medio de apenas 4,8 litros cada 100 kilómetros. Además, consigue la etiqueta ECO de la DGT. Y lo más importante: mantiene ese tacto dinámico tan característico de Alfa Romeo, con una conducción mucho más divertida que la mayoría de SUV urbanos actuales.

También ha mejorado mucho el precio. Ahora puede encontrarse desde 25.292 euros financiados o 27.352 euros al contado. Incluso existe una variante con tracción total desde 31.993 euros financiados. Y para quienes buscan electrificación total, Alfa ofrece una versión eléctrica de 156 CV, batería de 54 kWh y hasta 415 kilómetros de autonomía.

El acabado básico ya llega muy completo. Incluye llantas de 18 pulgadas, cuadro digital de 10,25 pulgadas, climatizador automático, faros LED y control de crucero adaptativo. También suma el sistema Alfa DNA, uno de los detalles más especiales del coche.