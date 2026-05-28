El Renault más bonito del catálogo es el más vendido en 2026

Coches y Motos 28 MAY 2026 - 15:43h.

Además, se mete en el top 10 del ranking general español, pero no es casualidad

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Hay coches que cumplen. Y luego está el nuevo Renault Clio. Renault ha conseguido algo complicado. Hacer un coche pequeño que parezca mucho más caro de lo que cuesta. Moderno, refinado y con una imagen que entra por los ojos. No es casualidad que ya acumule 7.152 unidades vendidas en 2026. Es el Renault más vendido del año y el octavo más fuerte del mercado español.

Gran parte del éxito está en el diseño. El nuevo Clio tiene un aire más agresivo. Más europeo. Los faros LED estilizan mucho el frontal y la carrocería gana presencia. Parece más ancho y más bajo visualmente. Incluso las versiones sencillas tienen buen aspecto. Renault ha entendido perfectamente qué busca ahora el comprador: un coche práctico, sí, pero también atractivo y tecnológico.

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Además, sigue siendo un utilitario muy aprovechable. Mide 4,12 metros y ofrece un maletero de 391 litros. Eso le permite competir incluso con modelos de segmentos superiores. Frente al SEAT Ibiza o al Peugeot 208, el Clio transmite una sensación más equilibrada. Especialmente en calidad general y confort de marcha.

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La versión básica ya sorprende bastante. Utiliza un motor 1.2 TCe de 115 CV, disponible con cambio manual o automático. Consume apenas 5 litros cada 100 kilómetros y alcanza 180 km/h. No es un coche pensado para correr. Pero sí para gastar poco y resultar agradable en cualquier situación. Ciudad, carretera o escapadas de fin de semana. Ahí es donde mejor funciona.

También destaca el equipamiento. Desde el acabado Evolution incorpora pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, cuadro digital, frenada automática de emergencia y control de crucero adaptativo. Hay conectividad inalámbrica, sensores traseros y múltiples asistentes de seguridad. Renault ha hecho algo inteligente: evitar versiones básicas demasiado pobres. Y eso se nota muchísimo frente a algunos rivales directos.

También hay una versión HEV

En el interior, el Clio tiene un ambiente mucho más cuidado. Hay detalles textiles con aspecto premium, superficies agradables al tacto y una sensación general de callidad. Incluso el aislamiento ha mejorado. El coche transmite más calidad de la esperada para su precio.

Además, quien quiera un extra de eficiencia puede elegir la variante híbrida autorrecargable de 160 CV. Consume solo 3,9 litros cada 100 kilómetros y acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos. Está disponible desde 23.269 euros al contado. Una opción especialmente interesante para quienes hacen muchos kilómetros. Renault vuelve a tener un superventas. Y esta vez también uno de los coches más bonitos de toda su gama.