Este Alfa Romeo es ya uno de sus modelos más emblemáticos, diseño deportivo y mucha conectividad

Coches y Motos 24 MAY 2026 - 19:37h.

El SUV urbano premium para todos los bolsillos

El nuevo Alfa Romeo es, sin duda, el más atractivo de la marca

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El Alfa Romeo Junior ha conseguido algo muy complicado. Mantener el espíritu deportivo de Alfa Romeo adaptándolo a una nueva era mucho más tecnológica y conectada. Su diseño tiene mucha personalidad. Compacto, agresivo y elegante al mismo tiempo. Un SUV urbano que destaca frente a rivales como el Lexus LBX, el Mercedes GLA o el Audi Q2 gracias a una imagen mucho más emocional.

Sus dimensiones encajan perfectamente en el segmento compacto premium. Mide 4.173 mm de largo, 1.781 mm de ancho y 1.532 mm de alto. Además, presume de un maletero muy aprovechable. Ofrece entre 400 y 1.265 litros de capacidad. Es práctico para el día a día, pero también para viajar en familia. Todo ello sin perder ese toque deportivo tan característico de la marca italiana.

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El espíritu de Alfa Romeo adaptado a una nueva era

El diseño exterior no pasa desapercibido. El frontal mantiene el clásico Scudetto de Alfa Romeo y las líneas laterales tienen mucha tensión visual. Parece un coche más caro de lo que realmente es. Además, detalles como las llantas de 18 pulgadas, los pilotos LED o las carcasas negras brillantes refuerzan todavía más su carácter premium y dinámico.

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La versión híbrida ligera MHEV ha reducido recientemente su precio. Ahora se puede encontrar desde 25.292 euros financiados o 27.352 euros al contado. Bajo el capó monta un motor gasolina 1.2 turbo electrificado con tecnología de 48 voltios. Desarrolla 145 CV y 230 Nm de par máximo. Todo asociado a una caja automática de doble embrague y tracción delantera.

Las prestaciones son bastante interesantes. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 206 km/h. Además, homologa un consumo medio de solo 4,8 litros cada 100 kilómetros. Gracias a su sistema microhíbrido recibe la etiqueta ECO de la DGT. También existe una variante con tracción total, más enfocada a quienes buscan un extra de seguridad y motricidad.

También hay una versión 100% eléctrica

El acabado básico ya llega muy equipado. Incluye cuadro digital TFT de 10,25 pulgadas, pantalla multimedia de 10,1 pulgadas y conectividad avanzada con Alfa Connect. También suma climatizador automático, faros LED, control de crucero adaptativo y sensores de aparcamiento. El selector Alfa DNA permite modificar el comportamiento del coche entre varios modos de conducción diferentes.

Por encima aparece una interesante versión eléctrica. Arranca desde 38.500 euros al contado o 33.570 euros financiados, sin ayudas públicas. Desarrolla 156 CV y 260 Nm de par máximo. Usa una batería de 54 kWh y consigue hasta 415 kilómetros de autonomía. Además, incorpora carga rápida y funciones específicas para vehículos eléctricos.