Kia tiene un sedán muy bonito que supera a modelos muchos más caros

Coches y Motos 24 MAY 2026 - 00:41h.

Supera los 600 km de autonomía con una sola carga

Kia cambia de estrategia con uno de sus eléctricos

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El nuevo Kia EV4 demuestra las intenciones de la marca surcoreana en el futuro inmediato. Modelos bonitos, eficientes y con la máxima tecnología. Y en su versión Sedán, deja claro que todavía hay espacio para las berlinas con personalidad propia. En un mercado lleno de SUV, Kia apuesta por un coche diferente. Muy estilizado. Moderno. Y con una estética futurista que recuerda a modelos premium mucho más caros. Muchos ya lo consideran uno de los eléctricos más atractivos de su segmento.

Su diseño es, probablemente, lo más llamativo. Tiene una silueta muy baja y aerodinámica. El frontal apuesta por una iluminación muy fina y tecnológica. Mientras que la zaga destaca por una caída suave del techo y unos pilotos muy originales. Todo transmite sensación de coche avanzado. Incluso parece más caro de lo que realmente cuesta.

Más espacio para el Kia EV4 en su versión sedán

Las dimensiones también ayudan a reforzar esa presencia elegante. El Kia EV4 Sedán mide 4,73 metros de largo y ofrece un maletero de 490 litros. Es amplio. Cómodo. Y perfectamente válido para viajar en familia. Además, su enfoque mezcla deportividad y practicidad, algo que no siempre resulta fácil en este tipo de coches eléctricos.

La gama arranca con una versión de 204 CV de potencia. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 170 km/h. Utiliza una batería de 58 kWh con hasta 456 kilómetros de autonomía WLTP. Ya ofrece unas cifras muy competitivas dentro de su categoría.

Dos opciones de batería a elegir, y en todos los casos con precios muy razonables

Por encima aparece otra variante con exactamente la misma potencia, pero asociada a una batería de 81 kWh. Gracias a ello puede homologar hasta 633 kilómetros de autonomía WLTP. Una cifra excelente. Especialmente para quienes buscan un eléctrico cómodo para viajar largas distancias sin preocuparse demasiado por las recargas.

El acabado básico Air ya llega muy completo. Incluye doble pantalla curva de 12,3 pulgadas, navegador Kia Connect, Android Auto, Apple CarPlay y climatizador automático bizona. También añade control de crucero adaptativo, cámara de aparcamiento, sensores delanteros y traseros y asistentes avanzados de frenada y seguridad.

Las versiones superiores elevan todavía más la sensación premium. El acabado Earth Launch Edition incorpora cargador inalámbrico, asientos eléctricos y asistente de ángulo muerto. Mientras que el deportivo GT-Line añade llantas de 19 pulgadas, cámara 360º, asientos calefactables y sistema de estacionamiento remoto. Todo ello desde 27.570 euros para la versión de acceso, o desde 32.850 euros para la de batería superior.