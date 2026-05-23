Alberto Cercós García 23 MAY 2026 - 20:46h.

Skoda celebra por todo lo alto su aniversario y Gonzalo Serrano prueba su nuevo Fabia

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Con motivo de su 130 aniversario, Skoda Auto ha lanzado una edición especial del Skoda Fabia. En el último programa de 'Más Que Coches', Gonzalo Serrano ha podido comprobar de primera mano el paso adelante de la marca. El compacto deportivo desarrolla 130kW de potencia (177CV) mediante un motor térmico con un claro enfoque dinámico. Durante la prueba, Serrano destaca especialmente su diseño exterior, con una parrilla de marcada personalidad, líneas musculosas sobre el capó y un splitter delantero que potencia su imagen deportiva. “Todo el efecto estético de este coche por lo menos a mí me ha parecido muy interesante”, asegura el periodista.

En el interior, el presentador de 'MQC' pone el foco en el salto de calidad dado por la marca checa. El modelo incorpora instrumentación digital, una gran pantalla multimedia central, volante achatado con levas y detalles en negro piano y aluminio que refuerzan el ambiente deportivo. También destacan los asientos semi-baquet y la amplitud del habitáculo. “Skoda ha dado un paso de gigante hacia adelante en materia de diseño y en materia de acabado”, afirma Gonzalo Serrano, que relaciona esa evolución con el crecimiento comercial de la marca: “Se ha convertido en la segunda marca más vendida en Europa”.

Más detalles y el plato fuerte: la carretera

La prueba también subraya el enfoque práctico del modelo, con múltiples soluciones Simply Clever características de Skoda Auto, entre ellas maletero reversible, soporte para tablet en las plazas traseras, papelera integrada en las puertas y distintos accesorios funcionales. Además, durante el análisis realizado en ' MQC ', que se puede ver en el vídeo de arriba , se mencionan distintos datos técnicos y de consumo, así como versiones con distinto nivel de potencia y equipamiento dentro de la gama.

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En marcha, Serrano destaca el comportamiento de la versión más potente, especialmente por su aceleración y por un tacto más deportivo gracias a una electrónica menos restrictiva. “El control de estabilidad es menos intrusivo que en otras versiones”, explica durante la prueba. El modelo analizado alcanza un precio cercano a los 36.900 euros en su configuración más equipada, consolidándose como una de las propuestas más deportivas y tecnológicas de la gama Fabia.