Coches y Motos 21 MAY 2026 - 06:22h.

Peugeot da el do de pecho con el último 3008

Peugeot tiene uno de los mejores utilitarios del momento

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El nuevo Peugeot 3008 ya no busca simplemente competir en el segmento SUV. Ahora quiere destacar por encima del resto gracias a un diseño mucho más emocional y futurista. La marca francesa ha transformado completamente su imagen. El frontal es más afilado. Más agresivo. Y mucho más tecnológico. Además, la silueta tipo coupé le da una presencia muy distinta frente a rivales como el Renault Arkana, el Kia Sportage o el Nissan Qashqai.

Sus proporciones ayudan mucho a reforzar esa imagen premium. Mide 4,54 metros de largo y tiene una anchura de 1,89 metros. La carrocería combina líneas tensas, pasos de rueda marcados y una caída de techo muy deportiva. También llaman la atención las nuevas ópticas delanteras y las luces diurnas integradas, que consiguen una firma luminosa muy reconocible incluso de noche.

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Peugeot se pasa el juego en diseño con el 3008

La zaga también transmite personalidad. El alerón trasero, las superficies limpias y los pilotos horizontales ayudan a crear una imagen elegante y moderna. Incluso las llantas de 18 pulgadas del acabado Allure aportan mucha presencia. Todo está pensado para que el coche parezca más sofisticado y tecnológico que antes.

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Por dentro ocurre algo parecido. El habitáculo apuesta por un diseño minimalista y muy digital. El sistema PEUGEOT i-Connect®, el volante compacto y la disposición elevada de las pantallas crean una sensación muy futurista. Además, la calidad percibida ha subido. Hay buenos ajustes, detalles cromados y una ambientación mucho más cuidada.

Y disponible en tres versiones mecánicas muy eficientes

La gama mecánica también es muy completa. El acceso lo protagoniza el motor 1.2 turbo MHEV de 145 CV con tecnología híbrida ligera de 48V. Tiene etiqueta ECO de la DGT y busca convencer por consumo y suavidad. Esta versión parte desde 31.980 euros y combina eficiencia con unas prestaciones equilibradas.

Por encima aparece la variante PHEV de 225 CV y 300 Nm de par máximo. Puede recorrer hasta 87 kilómetros en modo eléctrico y luce etiqueta CERO. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos y alcanza 220 km/h. Su precio arranca en 37.630 euros. También existe una versión 100% eléctrica de 210 CV, batería de 78 kWh y más de 526 kilómetros de autonomía WLTP, disponible desde 42.530 euros.

El resultado es uno de los SUV más completos de su categoría. El nuevo Peugeot 3008 mezcla diseño, tecnología y eficiencia como pocos. Y precisamente esa combinación está haciendo que mucha gente lo vea como una de las alternativas más atractivas y modernas del mercado actual.