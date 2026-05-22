El nuevo Renault rompe todos los esquemas: muchos ya lo ven como el más bonito de su historia

Coches y Motos 22 MAY 2026 - 00:34h.

Hasta 220 CV de potencia y más de 600 km de autonomía eléctrica

Renault convierte el Twingo en una ganga

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Durante décadas, el nombre Renault Scénic estuvo ligado al concepto de monovolumen familiar, práctico, espacioso y muy racional. Pero todo eso ha cambiado radicalmente. La nueva generación presentada en 2023 transforma por completo la filosofía del modelo y lo convierte en un SUV eléctrico mucho más moderno, emocional y tecnológico.

Lo primero que llama la atención es su diseño. Renault ha apostado por una imagen mucho más atrevida y futurista. El frontal afilado, la firma luminosa LED y las enormes llantas de 19 pulgadas le dan una presencia muy diferente a cualquier Scénic anterior. Incluso hay quienes consideran que es uno de los coches más atractivos jamás fabricados por la marca francesa.

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Así es el nuevo Renault Scénic

También ha crecido en tamaño y sofisticación. Mide 4,47 metros de largo y cuenta con una batalla de 2,79 metros, algo que permite disfrutar de un habitáculo muy amplio. Además, ofrece un maletero de 545 litros, una cifra excelente para viajar en familia. Todo ello sobre la plataforma CMF-EV, la misma utilizada en otros eléctricos avanzados de la alianza.

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En marcha, el modelo busca destacar por confort y eficiencia. La versión de acceso denominada Autonomía Estándar desarrolla 170 CV y 280 Nm de par máximo. Utiliza una batería de 60 kWh y homologa hasta 430 kilómetros de autonomía WLTP. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos, más que suficiente para un uso diario.

Dos versiones mecánicas y un equipamiento muy top

Por encima aparece la variante Gran Autonomía, enfocada a quienes hacen viajes largos. En este caso la potencia sube hasta los 220 CV y el par máximo alcanza los 300 Nm. La batería crece hasta los 87 kWh y permite anunciar nada menos que 623 kilómetros de autonomía. Además, mejora prestaciones y rebaja el 0 a 100 km/h hasta los 8,4 segundos.

La gama se estructura en cuatro acabados: Evolution, Techno, Esprit Alpine e Iconic. Desde el primero ya incluye muchísimo equipamiento. Destacan el cuadro digital de 12,3 pulgadas, el sistema multimedia openR link, climatizador bizona, cámara trasera, control de crucero adaptativo inteligente, faros Full LED, navegador conectado, bomba de calor y asistentes avanzados de seguridad.

El nuevo Renault Scénic también presume de materiales reciclados y un ambiente interior mucho más tecnológico que antes. El salpicadero combina superficies textiles con iluminación ambiental y una enorme sensación de amplitud. Todo ello desde 34.896 euros al contado o 32.125 euros financiados. Un precio que refuerza todavía más la sensación de estar ante uno de los eléctricos familiares más completos y llamativos del momento.