La nueva BMW es, para muchos, la moto más futurista en la historia de la marca

Coches y Motos 21 MAY 2026 - 21:01h.

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En BMW han presentado una moto que es considerada como la más futurista de la historia de la marca, que nos ha dejado a todos sin palabras, y que es imposible que nos pueda resultar más bonita e interesante. Hablamos de la Motorrad Vision K18, que es un ejercicio de estilo y de ingeniería, sobre una base de bagger. Una combinación que a algunos les puede resultar sorprendente, pero que no se puede negar que ofrece un resultado simplemente maravilloso.

Todavía necesita algo más de tiempo para que se acabe por convertir en una realidad, y por ahora es únicamente un concepto. Este concepto es una moto dragster, una deportiva que en realidad no es una deportiva, sino una bestia de la aceleración. Y donde esperarías encontrar unas maletas laterales, lo único que hay son seis vistosos y retorcidos colectores de escape, tres a cada lado, que son parte de la estética que tiene esta moto.

El frontal está claramente dominado por una cúpula transparente que es casi medio carenado de la parte delantera, que incluye seis pequeños faros LED y las tomas de aire. Si pasamos al interior de la moto, nos presentan un propulsor de un tamaño sobrenatural, de 1800 centímetros cúbicos de cilindrada, de cuatro tiempos y hasta 24 válvulas, con unas sensaciones acústicas y dinámicas brutales. De lo que no han hablado ni especificado es de la potencia, el consumo ni el par motor que tendrá.

No sabemos ni fecha ni precio de la BMW Motorrad Vision K18

Como hemos comentado previamente, esta BMW Motorrad Vision K18 todavía es un concepto, al que le falta mucho para ser una realidad. De modo que desconocemos el precio que tendrá, y cuándo podrá ser una realidad que salga a la venta.