El nuevo Nissan eléctrico está llamando la atención por su imagen futurista y su enorme salto tecnológico

Coches y Motos 17 MAY 2026 - 08:05h.

Con este SUV, Nissan demuestra que también sabe fabricar buenos eléctricos

Nissan tiene en esta versión del Qashqai un rey en eficiencia

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Durante años, muchos relacionaron a Nissan con coches prácticos y racionales. Modelos como el Qashqai o el Leaf marcaron tendencia en sus segmentos. Pero el Nissan Ariya juega en otra liga. Es un SUV eléctrico mucho más ambicioso. Más sofisticado. Y con una estética que rompe bastante con lo que la marca japonesa había hecho hasta ahora.

Lo primero que llama la atención es su aspecto. Tiene una silueta muy limpia, casi conceptual. El frontal iluminado, las superficies suaves y los tiradores integrados le dan una imagen futurista muy marcada. Además, Nissan ha apostado por un diseño elegante, sin excesos. Mide 4,59 metros de largo, 1,85 metros de ancho y ofrece una postura bastante robusta gracias a sus 185 mm de altura libre al suelo.

El Nissan Ariya está de oferta

Por dentro también hay una evolución evidente. El habitáculo transmite una sensación tecnológica y moderna desde el primer momento. Apenas hay botones físicos. Todo gira alrededor de las grandes pantallas digitales y de un ambiente minimalista muy cuidado. Además, el espacio interior es amplio y cómodo. El maletero alcanza 468 litros, una cifra bastante competitiva frente a modelos como el Volkswagen ID.4 o el Skoda Enyaq.

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El Ariya arranca actualmente en 40.550 euros financiados o 41.550 euros al contado. También puede adquirirse mediante financiación con cuotas de 330 euros al mes. Unas cifras muy razonables viendo su diseño, su tecnología y la sensación de calidad que transmite.

Así es el Ariya más económico

La versión de acceso utiliza un motor eléctrico de 218 CV y 300 Nm de par máximo. Se combina con una batería de 66 kWh y consigue hasta 403 kilómetros de autonomía WLTP. También acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos, por lo que no se siente precisamente lento. Es un SUV pensado más para el confort y la suavidad de marcha que para ofrecer un tacto deportivo.

En el día a día destaca especialmente por refinamiento. El aislamiento es muy bueno y la conducción resulta muy relajada. Además, Nissan incorpora tecnologías pensadas para hacer todo más sencillo. El sistema e-Pedal Step, por ejemplo, permite acelerar y frenar usando prácticamente solo el pedal derecho en muchas situaciones urbanas.

Desde el acabado Advance, el equipamiento ya es muy completo. Incluye faros Full LED, asientos y volante calefactables, cuadro digital de 12,3 pulgadas, sistema multimedia con otra pantalla de 12,3 pulgadas, cámara de visión 360º, Apple CarPlay inalámbrico y el sistema ProPILOT con Navilink, uno de los asistentes de conducción más avanzados de Nissan.