El nuevo eléctrico de Mercedes tiene, para muchos, el interior más bonito en la historia de la marca

Coches y Motos 17 MAY 2026 - 04:28h.

489 CV de potencia y más de 850 km de autonomía

Mercedes se adelanta al futuro con el nuevo GLB

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Con el nuevo Mercedes-Benz Clase C eléctrico, Mercedes ha decidido ir mucho más allá de electrificar una berlina clásica. La marca alemana quiere demostrar que todavía puede marcar el camino en diseño y tecnología. Y viendo el resultado, muchos creen que lo ha conseguido. Especialmente en el interior, donde este modelo presume de uno de los habitáculos más espectaculares jamás vistos en un Mercedes.

Por fuera mantiene una línea elegante y muy aerodinámica. Tiene proporciones típicas de gran berlina premium, pero con detalles futuristas. Mide 4,88 metros de largo, casi 1,90 metros de ancho y cuenta con una enorme batalla de 2,96 metros. Eso permite disfrutar de mucho espacio interior y de una presencia muy sólida en carretera.

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Muchos creen que es la berlina más elegante de la historia de Mercedes

El habitáculo es el gran protagonista. Mercedes apuesta por un diseño minimalista, muy limpio y cargado de pantallas. El sistema MBUX Superscreen domina completamente el salpicadero con superficies digitales de gran tamaño. Además, la iluminación ambiental, los materiales y la sensación tecnológica convierten el interior en uno de sus grandes argumentos frente a rivales como el BMW i5 o el Audi A6 e-tron.

También sorprende por practicidad. El maletero trasero ofrece 470 litros, mientras que delante añade un pequeño frunk de 101 litros. Un detalle poco habitual en Mercedes hasta hace poco. Todo ello acompañado por un ambiente muy refinado, silencioso y pensado para viajar con mucho confort.

Un rendimiento que te dejará sin palabras

La mecánica tampoco pasa desapercibida. Solo existe una versión llamada C 400 4MATIC. Utiliza dos motores eléctricos, uno por eje, para desarrollar un total de 489 CV y 800 Nm de par máximo. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en solo 4 segundos y alcanza 210 km/h de velocidad máxima. Todo con tracción integral.

Otro dato especialmente llamativo es la autonomía. Su batería de 94 kWh permite homologar hasta 743 kilómetros WLTP, una cifra enorme para una berlina eléctrica de este tamaño. En ciudad incluso puede acercarse a los 852 kilómetros según el ciclo urbano WLTP. Mercedes demuestra así que lujo, prestaciones y eficiencia pueden convivir en el mismo coche.

El equipamiento también está a la altura. Desde el acabado Avantgarde incluye faros LED High Performance, techo panorámico SKY CONTROL, asientos eléctricos calefactados con memoria, climatizador bizona, cámara trasera, asistentes de conducción avanzados y llantas de 18 pulgadas. Todo ello desde 69.800 euros, una cifra elevada, aunque coherente para un modelo que quiere convertirse en una nueva referencia dentro del segmento premium eléctrico.