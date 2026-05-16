El Toyota más bonito gusta por su diseño coupé y un interior mucho más tecnológico

Coches y Motos 16 MAY 2026 - 09:08h.

No es casualidad que sea el SUV más vendido de Toyota en España

Toyota tiene una nueva maravilla

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El Toyota C-HR se ha convertido en uno de los modelos más llamativos de Toyota. Y gran parte de culpa la tiene su diseño. Frente a otros SUV compactos más conservadores, el C-HR apuesta por una carrocería coupé muy marcada, líneas agresivas y una imagen casi futurista. Para muchos, es el Toyota más atractivo de toda la gama actual.

Pero no todo gira alrededor del diseño exterior. Toyota también ha mejorado mucho el interior. El ambiente es ahora más tecnológico y sofisticado. Destacan especialmente el cuadro digital de 12,3 pulgadas, la nueva interfaz multimedia y un sistema de conectividad más avanzado que antes. El resultado es un SUV que transmite una sensación mucho más moderna desde el primer momento.

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El C-HR es el SUV más vendido de Toyota

Además, sigue siendo un coche muy equilibrado para el uso diario. Mide 4,36 metros de largo y cuenta con una batalla de 2,64 metros, suficiente para ofrecer un habitáculo cómodo. El maletero alcanza 358 litros en las versiones híbridas convencionales, mientras que las variantes enchufables se quedan ligeramente por debajo debido a la batería.

La gama híbrida arranca con el conocido sistema 140H. Combina un motor gasolina 1.8 Hybrid de 98 CV con otro eléctrico de 95 CV. En conjunto desarrolla 140 CV de potencia. Hace el 0 a 100 km/h en 10,2 segundos, alcanza 170 km/h y homologa un consumo medio de solo 4,7 litros cada 100 kilómetros. Además disfruta de la etiqueta ECO de la DGT.

Esta versión puede encontrarse actualmente desde 30.750 euros al contado o 28.650 euros financiado, por debajo de los 35.387 euros de tarifa oficial. Desde el acabado Active ya incorpora un equipamiento muy completo. Incluye acceso y arranque sin llave, cámara trasera, climatizador bizona, faros LED y pantalla multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

Tres versiones mecánicas a elegir

Por encima aparece el 200H, una versión más potente y prestacional. Aquí Toyota utiliza un motor gasolina 2.0 junto a un bloque eléctrico de 113 CV para alcanzar una potencia combinada de 197 CV. El consumo apenas aumenta hasta 4,8 litros, manteniendo una gran eficiencia. Además ofrece una respuesta más rápida y una conducción más dinámica. Arranca desde 28.500 euros financiados.

La alternativa más avanzada es el C-HR híbrido enchufable. Combina un motor 2.0 y un sistema eléctrico para desarrollar 223 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,2 segundos y puede recorrer hasta 62 kilómetros en modo totalmente eléctrico gracias a su batería de 13,8 kWh. También presume de etiqueta CERO, doble pantalla de 12,3 pulgadas y un interior mucho más tecnológico que el de muchos rivales directos. Parte desde 35.375 euros.