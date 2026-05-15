Volkswagen cambia de registro con un modelo mucho más atrevido y moderno de lo habitual

Coches y Motos 15 MAY 2026 - 02:58h.

El SUV de Volkswagen que señala el camino hacia el futuro

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Durante años, Volkswagen ha apostado por diseños llamativos. Especialmente en sus versiones más deportivas, como los icónicos GTI. Sin embargo, ahora ha dado un paso más allá con su gama ID de coches eléctricos. Ahora busca emocionar más. Ser más tecnológica y ofrecer una imagen mucho más futurista de lo habitual. Y el Volkswagen ID.7 es buen ejemplo de ello.

El ID.7 luce una silueta más fluida y aerodinámica. Y mucho más elegante que la de otras berlinas de la marca. Además, cuenta con detalles luminosos, llantas de gran tamaño y una presencia muy moderna. Incluso recuerda más a modelos premium que a un Volkswagen tradicional.

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También sorprende por tamaño. Estamos ante una berlina de casi cinco metros de largo. Concretamente, mide 4,96 metros y disfruta de una enorme batalla de 2,97 metros. Eso se traduce en muchísimo espacio interior. Y también en un maletero muy generoso, con entre 532 y 1.586 litros de capacidad según la configuración elegida.

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Volkswagen ofrece además dos tipos de carrocería. Por un lado está la versión convencional. Más elegante y dinámica. Y por otro aparece la variante familiar. Mucho más práctica para quienes necesitan más espacio y versatilidad. Ambas mantienen el mismo enfoque tecnológico y un diseño más sofisticado de lo habitual en la marca.

La gama mecánica también resulta muy interesante. La versión de acceso desarrolla 286 CV y 545 Nm de par máximo. Utiliza una batería de 82 kWh y homologa hasta 617 kilómetros de autonomía WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,5 segundos y alcanza 180 km/h de velocidad máxima.

Hasta 340 CV de potencia y más de 700 km de autonomía

Por encima existe otra variante con la misma potencia, pero asociada a una batería de 91 kWh. Gracias a ella puede llegar hasta unos impresionantes 707 kilómetros de autonomía. Y coronando la gama aparece una versión de 340 CV, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 5,4 segundos. Todo ello manteniendo una gran estabilidad y un nivel de confort muy elevado.

El equipamiento también está a la altura. Hay hasta seis acabados distintos: Pro, Pro Más, Pro S, Pro S Más, GTX y GTX Más. Desde las versiones más sencillas ya incluye llantas de 19 pulgadas, cámara trasera, control de crucero adaptativo y un espectacular Head-Up Display con realidad aumentada. Además, Volkswagen anuncia el ID.7 desde 36.200 euros financiados, con ayudas incluidas y unas condiciones que contemplan entrada, cuotas mensuales y pago final.