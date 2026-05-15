Opel da en el clavo: diseño rompedor y una imagen que está dando mucho que hablar

Coches y Motos 15 MAY 2026 - 15:24h.

Un icono en Opel que quiere seguir marcando tendencia

Los GSE de Opel regresan, pero de la mano de un modelo sorprendente

Compartir







Opel ha cambiado de dirección. La marca alemana llevaba años apostando por diseños más discretos. Pero el lenguaje que usa ahora busca llamar mucho más la atención. El Astra es ejemplo de ello. El compacto tiene una imagen mucho más agresiva, moderna y tecnológica. Y eso está funcionando especialmente bien entre quienes buscan algo diferente dentro del segmento compacto.

El frontal no pasa desapercibido. La parrilla Vizor y los faros muy afilados le dan mucha personalidad. Además, tiene una silueta baja y deportiva que lo hace parecer más dinámico que muchos rivales directos. Frente a modelos como el Volkswagen Golf, el Ford Focus o el Seat León, el Opel transmite una imagen mucho más atrevida.

PUEDE INTERESARTE Opel convierte al Frontera en un chollo

El Opel Astra quiere volver a ser referencia entre los compactos

También destaca por equilibrio. Mide 4,37 metros de largo y ofrece una batalla de 2,67 metros, suficiente para conseguir un buen espacio interior. El maletero alcanza 422 litros y puede crecer hasta 1.339 litros. Unas cifras muy competitivas dentro de la categoría y perfectas para el uso familiar diario.

PUEDE INTERESARTE Opel convierte el Grandland en un SUV deportivo

Un modelo que Opel tiene actualmente en oferta con tres versiones mecánicas. La versión más accesible apuesta por un motor gasolina 1.2 turbo MHEV. Desarrolla 145 CV y 230 Nm de par máximo. Además, se combina con cambio automático y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,7 segundos, alcanza 210 km/h y homologa solo 4,8 litros cada 100 kilómetros. Lo más interesante es el precio. Opel anuncia esta versión desde 24.650 euros.

Por encima aparece una variante híbrida enchufable mucho más ambiciosa. Combina un motor gasolina 1.6 con un bloque eléctrico para desarrollar 180 CV. También mejora las prestaciones. Firma el 0 a 100 km/h en 7,6 segundos, alcanza 225 km/h y puede recorrer hasta 83 kilómetros en modo eléctrico. Gracias a ello consigue la etiqueta CERO de la DGT. Esta versión arranca en 35.000 euros.

También hay una versión eléctrica en oferta

La gama se completa con una alternativa completamente eléctrica. En este caso hablamos de un Astra de 156 CV, asociado a una batería de 58 kWh. Su autonomía alcanza unos competitivos 454 kilómetros WLTP, suficientes para viajar con tranquilidad. Además, mantiene el mismo diseño agresivo y tecnológico del resto de la familia. El precio de partida es de 34.000 euros sin contar ayudas.

El equipamiento también juega un papel importante. Desde el acabado Edition ya incorpora cuadro digital con dos pantallas de 10 pulgadas, climatizador automático, faros ECO LED y sensores de aparcamiento delanteros y traseros. También suma control de crucero adaptativo y múltiples asistentes de seguridad, entre otros muchos detalles.