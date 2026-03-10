El Seat León eTSI sigue siendo una de las formas más accesibles de tener etiqueta ECO

Coches y Motos 10 MAR 2026 - 23:23h.

Con un consumo contenido de poco más de 5 litros cada 100 km

Seat destroza el precio del Ibiza

Dentro del segmento de los compactos, pocos modelos tienen tanta tradición en España como el Seat León. A lo largo de los años se ha consolidado como uno de los coches más equilibrados del mercado. Destaca por su comportamiento dinámico, su equipamiento y un precio que sigue siendo competitivo.

El Seat León también presume de unas dimensiones muy equilibradas. Mide 4.368 mm de largo, 1.799 mm de ancho y 1.456 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.686 mm. El maletero ofrece 380 litros de capacidad, una cifra adecuada para el uso diario y los viajes en familia.

Así es el Seat León más barato

La versión de acceso monta un motor de gasolina 1.5 TSI de 115 CV. Este bloque entrega 220 Nm de par máximo y se combina con un cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. Con esta configuración acelera de 0 a 100 km/h en 10,4 segundos y alcanza 197 km/h de velocidad máxima.

El consumo también es contenido. El Seat León 1.5 TSI homologa 5,6 litros cada 100 kilómetros y unas emisiones de 128 g/km de CO₂. Su precio oficial de catálogo es de 27.180 euros, aunque actualmente puede encontrarse desde 21.822,6 euros financiado o 23.122,6 euros al contado.

Un poco más caro, pero mejor que el gasolina convencional

Sin embargo, la versión más interesante para muchos conductores es el Seat León eTSI. Mantiene el mismo motor 1.5 TSI, pero añade un sistema microhíbrido (MHEV). Gracias a esta tecnología obtiene la etiqueta ECO de la DGT, lo que permite acceder a ventajas fiscales y restricciones de tráfico más flexibles.

Además, el sistema mild hybrid mejora la eficiencia. El consumo se reduce hasta 5,1 litros cada 100 km, una cifra muy competitiva. El precio también sigue siendo razonable: 23.731,4 euros financiado o 25.031,4 euros al contado, lo que lo convierte en una opción muy accesible para tener etiqueta ECO.

El equipamiento del acabado Style EVO Edition es bastante completo. Incluye faros LED, llantas de aleación de 16 pulgadas, climatizador automático, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, regulador de velocidad, volante multifunción de cuero, pantalla del sistema infotainment, elevalunas eléctricos y numerosos sistemas de seguridad con airbags laterales y de cortina. Con todo ello, el Seat León eTSI sigue siendo uno de los compactos más interesantes del mercado.