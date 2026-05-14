El último lanzamiento de Alfa Romeo devuelve a la marca italiana su lado más pasional

Coches y Motos 14 MAY 2026 - 23:47h.

145 CV, menos de 5 litros cada 100 km y etiqueta ECO de la DGT

El nuevo Alfa Romeo, el más potente, no es el más bonito

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El nuevo Alfa Romeo Junior representa algo más que un SUV compacto. Es el regreso del lado más emocional de Alfa Romeo. Un coche pensado para destacar. Para llamar la atención. Y también para recuperar esa conexión especial entre conductor y máquina que siempre ha definido a la firma italiana.

Su diseño tiene muchísimo carácter. Basta verlo de frente para reconocer inmediatamente el ADN de Alfa Romeo. La parrilla Scudetto y las formas musculosas le dan una personalidad muy diferente a la de muchos SUV urbanos actuales.

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El SUV perfecto para los urbanitas que quieren un premium

Un modelo que, actualmente, encuentras de oferta en su versión de acceso. Puede comprarse en la web de la marca desde 27.352 euros al contado o25.292 euros financiados. En esta segunda opción te quedan cuotas de 145 euros al mes.

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Estamos hablando de un SUV que mide 4,17 metros de largo y mantiene unas proporciones compactas muy fáciles de manejar en ciudad. Pero al mismo tiempo ofrece un interior bien aprovechado. El maletero alcanza 400 litros, una cifra muy competitiva dentro de su segmento. Y puede llegar hasta 1.265 litros con los asientos traseros abatidos. Con todo, compite con modelos como el Audi Q2 o el Lexus LBX, el Junior apuesta por la emoción.

El habitáculo mezcla tecnología y estilo italiano. Desde el acabado más sencillo ya incorpora cuadro digital de 10,25 pulgadas, climatizador automático y sistema multimedia con pantalla central de 10,1 pulgadas. También suma volante de cuero, sensores de aparcamiento traseros y faros LED. Todo acompañado por una presentación mucho más cuidada de lo habitual en este tipo de SUV.

Otro detalle importante es que Alfa Romeo ofrece varios acabados. La gama está formada por las versiones Ibrida, Sprint, TI y Sport Speciale. Cada una añade más equipamiento y un enfoque distinto. Desde una configuración equilibrada hasta otras más deportivas y sofisticadas. Algo que ayuda a reforzar el carácter pasional del modelo.

Así es el Alfa Romeo Junior más económico

En el apartado mecánico, la versión en oferta utiliza un motor gasolina 1.2 turbo de tres cilindros asociado a un sistema MHEV de 48 voltios. Desarrolla 145 CV y 230 Nm de par máximo. Además, combina una caja automática de doble embrague con seis velocidades y tracción delantera.

Las prestaciones también acompañan. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos, alcanza 206 km/h y homologa un consumo medio de solo 4,8 litros cada 100 kilómetros. Todo ello con etiqueta ECO de la DGT.