La nueva Yamaha está llamando la atención por su diseño atractivo y su importante salto tecnológico

Coches y Motos 13 MAY 2026 - 16:51h.

Estrena una nueva pantalla TFT de 5” con cuatro formatos de visualización

Yamaha recupera la mítica JOG

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En Yamaha tienen una moto que está consiguiendo cautivar a la mayoría del público, y llamar la atención rápidamente gracias a su diseño atractivo y su importante salto tecnológico. Esto la acaba por convertir en una de las mejores opciones si buscas una moto completa, y que además esté disponible desde un precio realmente interesante. Hablamos de la R7, que en este año ha tenido una serie de actualizaciones que la han acabado por consagrar en una de las mejores inversiones que se pueden hacer.

Es una deportiva de media cilindrada, que ha adquirido una electrónica derivada de la R1, lo que la posiciona como una de las motos más divertidas de conducir en estos momentos. Entre las mejoras que queremos destacar, podemos mencionar la homologación Euro 5+, el acelerador electrónico, el control de deslizamiento, el control de levantamiento de la rueda delantera, el control de par motor, el freno motor electrónico, el chasis rediseñado, las piñas de nuevo diseño, el diseño de carrocería o la ergonomía revisada, entre muchas más cosas.

Pasando al propulsor que equipa, nos encontramos con un motor de 1000 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 73,4 CV a 8.750 revoluciones por minuto y un par máximo de 68 Nm a 6.500 rpm. Incorpora una IMU de seis ejes que procesa todos los datos necesarios, y ofrece tres modos distintos de pilotaje, además de otros dos personalizables. Y también estrena una nueva pantalla TFT de 5” con cuatro formatos de visualización, así como varios colores.

El precio de la Yamaha R7 es lo que nos convence por completo

Y después de todo lo que hemos mencionado previamente, lo que más nos ha llamado la atención es que esta Yamaha R7 esté disponible si pagas apenas un total de 10.499 euros, lo que no deja de sorprendernos.