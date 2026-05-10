El nuevo eléctrico de BMW es el coche más bonito en la historia de la marca

Coches y Motos 10 MAY 2026 - 22:43h.

Hasta 601 CV de potencia o hasta más de 600 km de autonomía

El nuevo BMW es, para muchos, es el menos bonito de la marca

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El BMW i4 representa una de las mayores transformaciones de BMW en los últimos años. Una berlina eléctrica que mezcla deportividad, tecnología y diseño como pocos modelos de la marca alemana. Y que, para muchos, es el BMW más bonito jamás creado.

Su diseño no deja indiferente. Bajo. Muy ancho. Y con una silueta deportiva. A diferencia de otros eléctricos, el i4 mantiene proporciones clásicas de gran berlina. Algo que, en plena fiebre por los SUV, muchos conductores siguen valorando enormemente.

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Sus medidas refuerzan esa sensación de coche elegante y dinámico. Con 4,78 metros de largo y una batalla de 2,85 metros, ofrece mucho espacio interior. El maletero de 470 litros, ampliable hasta 1.290 litros, también aporta practicidad. Y rivaliza con los Tesla Model 3, Mercedes-Benz CLA o Mazda 6e. Para ello presume de calidad de acabados y una experiencia de conducción inigualable. Un coche pensado para disfrutar al volante.

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Disponible en tres versiones mecánicas

La versión de acceso, denominada eDrive35, desarrolla 286 CV y 400 Nm de par máximo. Asociada a una batería de 70 kWh. Hace el 0 a 100 km/h en 6 segundos, alcanza 190 km/h y homologa hasta 509 kilómetros WLTP. Parte desde 58.650 euros.

Por encima aparece el eDrive40, con 340 CV y 430 Nm. Mantiene la velocidad máxima de 190 km/h, pero mejora prestaciones con un 0 a 100 en 5,6 segundos. Además, gracias a su batería de 84 kWh, alcanza hasta 607 kilómetros de autonomía. Arranca desde 65.550 euros.

La gama culmina con el espectacular M60 xDrive. Una berlina eléctrica de 601 CV y 795 Nm de par máximo. Con tracción total y una aceleración de 0 a 100 en solo 3,7 segundos. Todo acompañado por una autonomía WLTP de 541 kilómetros y un precio desde 80.550 euros.

El equipamiento más tecnológico

El equipamiento también está a un nivel muy alto. Incluye pantalla curva Widescreen, sistema BMW Live Cockpit Plus, asientos calefactables y climatizador automático. Además de múltiples servicios conectados y asistentes avanzados de conducción.

También incorpora Parking Assistant, control de crucero con función de freno, iluminación ambiental y paquete de retrovisores con ajuste automático antideslumbramiento. Todo acompañado por materiales premium.