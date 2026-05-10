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Coches y motos

Nissan convierte en accesible el SUV más deseado de su gama con versiones más eficientes y económicas

Nissan-Qashqai
Nissan Ariya. Nissan
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El Nissan Qashqai sigue siendo uno de los SUV más importantes del mercado. Un modelo que muchos consideran el auténtico pionero de este segmento. Y que, en su tercera generación, ha recuperado buena parte de la popularidad que siempre tuvo en España.

Durante años fue el referente entre los SUV compactos. Y ahora Nissan quiere reforzar todavía más su posición con versiones más accesibles y eficientes. Manteniendo además uno de los puntos fuertes del Qashqai: su equilibrio general.

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Nissan Qashqai
Nissan Qashqai. Nissan

Consolidado como el Nissan más vendido en España y en todo el mundo

Sus medidas lo sitúan en el centro del segmento. Con 4,42 metros de largo y una batalla de 2,66 metros, ofrece buen espacio interior. El maletero de 504 litros, ampliable hasta 1.593 litros, es muy competitivo frente a muchos rivales.

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Además, sigue destacando por confort y comportamiento. Es cómodo. Fácil de conducir. Y transmite sensación de coche bien afinado. Frente a modelos como el Kia Sportage, el Volkswagen Tiguan o el Renault Austral, mantiene una personalidad muy equilibrada.

Nissan Qashqai
Nissan . Nissan

Así son los Qashqai más accesibles

Existe la versión e-Power de 190 CV, pero hoy nos centramos en las versiones más accesibles. La versión de acceso apuesta por un motor gasolina 1.3 DiG-T MHEV de 140 CV y 240 Nm. Asociado a un cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. Hace el 0 a 100 en 10,2 segundos, alcanza 196 km/h y homologa 6,3 l/100 km. Esta versión arranca en 31.200 euros sobre catálogo, aunque Nissan lo anuncia desde 26.475 euros. Una cifra muy competitiva para un SUV de este tamaño y equipamiento.

Por encima aparece otra versión del mismo bloque con 158 CV y 270 Nm. Más rápida y refinada. Hace el 0 a 100 en 9,2 segundos, alcanza 199 km/h y mantiene el consumo en 6,3 l/100 km. Arranca desde 33.000 euros al contado o 31.750 euros financiado.

El acabado Acenta, el de acceso, ya incluye mucho equipamiento. Pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, cuadro digital, climatizador bizona y Apple CarPlay inalámbrico. Todo acompañado por una dotación de seguridad muy completa.

También suma frenada automática predictiva, control de crucero inteligente, detector de ángulo muerto, cámara trasera y faros Full LED. Un conjunto pensado para competir con modelos mucho más caros.

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