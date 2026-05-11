Más accesible que el Audi Q3 y más tecnológico: el SUV premium que está conquistando a los conductores urbanos

Coches y Motos 11 MAY 2026 - 00:17h.

Un SUV que ya es un icono en las carreteras españolas y europeas

Más bonito, para muchos, que el Audi Q3

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El segmento SUV premium compacto vive uno de sus momentos más competidos. Modelos como el Audi Q3, el BMW X1 o el Mercedes-Benz GLA dominan desde hace años. Sin embargo, hay un modelo que cada vez gana más protagonismo gracias a una receta muy distinta. El Volvo XC40, el SUV más vendido de la marca sueca.

El SUV sueco apuesta por una filosofía menos agresiva y más elegante. Su diseño transmite sensación de coche sólido y moderno. Muy escandinavo, limpio visualmente y también mucho más original que muchos rivales alemanes. Especialmente en colores claros y con el techo en contraste.

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El XC40 es el SUV más vendido de Volvo

Además, encaja perfectamente en ciudad. Sus 4,44 metros de largo permiten moverse con facilidad entre tráfico y aparcamientos complicados. Pero al mismo tiempo ofrece un interior muy aprovechable gracias a una batalla de 2,70 metros. El maletero alcanza 452 litros, una cifra bastante competitiva.

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Uno de los grandes argumentos del XC40 está en la tecnología. Incluso el acabado básico Essential ya incorpora cuadro digital de 12,3 pulgadas, pantalla multimedia de 9 pulgadas, conectividad completa y asistentes de seguridad avanzados. Volvo sigue manteniendo una de las mejores reputaciones del mercado en este apartado.

También sorprende el nivel de confort. El aislamiento acústico está muy trabajado. La suspensión prioriza suavidad. Y los asientos delanteros Comfort son especialmente cómodos para viajar. Algo que muchos usuarios valoran más que una conducción excesivamente deportiva.

Pero quizá lo más interesante sea el precio. Sobre catálogo arranca en 42.800 euros, aunque Volvo lo anuncia actualmente desde 31.900 euros. La marca propone 47 cuotas de 150 euros al mes, con una entrada de 13.029,40 euros y una última cuota de 18.524,42 euros al final del contrato.

Así es el Volov XC40 más barato

La versión en promoción utiliza un motor gasolina 2.0 turbo con tecnología híbrida ligera MHEV de 48 voltios. Desarrolla 163 CV y 265 Nm de par máximo. Asociado a una caja automática de doble embrague y siete velocidades con tracción delantera.

Gracias a ello consigue un buen equilibrio entre prestaciones y eficiencia. Hace el 0 a 100 en 8,5 segundos, alcanza 180 km/h y homologa un consumo medio de 6,5 litros cada 100 kilómetros. Además, disfruta de la etiqueta ECO de la DGT.